A- A+

BRASIL Em novo voo de brasileiros vindo de Israel, dois passageiros desembarcam no Recife Até o momento, a operação do Governo Federal repatriou 1.204 brasileiros

O oitavo voo de repatriação de brasileiros vindo de Israel chegou na manhã deste sábado (21) ao Brasil. A aeronave KC-390 Millennium (Embraer), da Força Aérea Brasileira (FAB), pouso, às 10h48 (horário local) no Posto CAN do Galeão (RJ).



Dos 69 passageiros, dois desembarcaram no Aeroporto Internacional do Guararapes, no Recife, e 67, no Galeão no Rio de Janeiro, juntamente com 9 animais de estimação, também transportados.





Leia também

• Passa de 700 o número de brasileiros repatriados de Israel

• Oriente Médio: 150 brasileiros aguardam ser repatriados

• Sexto avião com 219 brasileiros repatriados de Israel e 11 animais de estimação chega ao Rio

Entre os passageiros, há três bolivianas – uma mulher e duas filhas – que vieram a pedido do governo da Bolívia. Segundo o Itamaraty, “as cidadãs bolivianas foram incluídas, no voo após constatado o não comparecimento de passageiros brasileiros”.



Até o momento, a operação Voltando em Paz, do Governo Federal, repatriou 1.204 brasileiros que manifestaram interesse em sair da região em guerra no Oriente Médio. Outros nacionais deixaram a região em voos comerciais.

A expectativa do Itamaraty é de que esse sejam realizados nove voos para repatriação de brasileiros de Israel.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Forças israelenses anunciam ataque a duas "células terroristas" perto da fronteira com o Líbano