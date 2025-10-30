A- A+

Recife Manutenção da Compesa: oito bairros da Zona Norte do Recife ficarão sem água por seis dias Abastecimento será suspenso temporariamente deste domingo (2) ao dia 8 de novembro

Oito bairros da Zona Norte do Recife ficarão sem água por seis dias para a manutenção no reservatório do Sistema Alto do Céu realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

O abastecimento será suspenso temporariamente deste domingo (2) até o dia 8 de novembro devido à necessidade de reparo programado de um vazamento na estrutura de um dos reservatórios da estrutura.

Serão afetadas as seguintes localidades: Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro, Fundão, Ponto de Parada, Campina do Barreto, Arruda e Água Fria.

Na ocasião, equipes de manutenção da Compesa também realizarão a impermeabilização do reservatório para segurança e eficiência operacional.

O fornecimento de água será paralisado às 16h deste domingo (2) para que o reservatório seja esvaziado. Já os serviços de manutenção terão início às 8h da segunda-feira (3).

"Por conta do tempo de cura necessário após a impermeabilização, o enchimento do reservatório está previsto para as 17h da sexta (7) com retorno do abastecimento a partir das 5h do sábado (8)", informou a Compesa.

A empresa destacou que a intervenção é essencial para garantir a segurança e continuidade do abastecimento de água, e que, após a conclusão dos serviços, o fornecimento será retomado de forma gradual para as áreas afetadas.

