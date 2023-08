A- A+

África Oito brasileiros conseguem sair do Níger após golpe de Estado e nove querem permanecer no país Grupo entrou em plano de evacuação montado pela França

Oito brasileiros foram retirados do Níger pela França e nove cidadãos nacionais manifestaram o desejo de permanecer no país, informou o Itamaraty. A nação africana se encontra em uma forte crise política, após um golpe de Estado derrubar o presidente Mohamed Bazoum, no fim do mês passado.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores agradeceu o governo da França, por ter incluído os brasileiros — que já se encontram em Paris — no plano de evacuação de cidadãos franceses. Já aqueles que afirmaram preferir permanecer no Níger sem em contato com a Embaixada do Brasil em Cotonou (Benin).

"O Itamaraty recomenda aos cidadãos brasileiros no Níger que evitem exposição a situações de risco enquanto perdurar a atual crise", diz um trecho da nota.

A Embaixada do Brasil em Cotonou, em cuja jurisdição consular se encontra o Níger, pode ser contatada pelo número de plantão (+229) 97 97 0170, ou pelo endereço de e-mail [email protected]. O plantão consular também pode ser procurado por meio do telefone (61) 98260-0610 (inclusive WhatsApp).

O golpe de Estado ocorreu em 26 e foi amplamente condenado pela comunidade internacional. Um grupo de militares nigerinos derrubou o presidente Bazoum, que se encontra detido com sua família.

