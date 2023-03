A- A+

Pernambuco Oito carretas de milho com 309,2 toneladas de excesso de peso são retidas pela PRF no Sertão Veículos seguiam para a Paraíba e Rio Grande do Norte

Oito carretas que transportavam grãos de milho foram retidas com excesso de peso na BR-316, no Sertão de Pernambuco. A carga extra total chegou a 309,2 toneladas.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos foram abordados durante fiscalização nessa terça-feira (7), nos municípios de Belém de São Francisco e Itacuruba.



Os agentes identificaram que algumas das carretas iam para o estado da Paraíba, e outras seguiam em direção ao Rio Grande do Norte.

Diante das irregularidades, os motoristas foram autuados por transitarem com excesso de peso e as carretas realizaram o transbordo da carga excedente.

Em um dos veículos, os agentes da PRF encontraram nove comprimidos de rebite com um dos motoristas. Ele assinou o um termo de compromisso de comparecimento em juízo e foi liberado.

