Oito corpos são encontrados em reserva indígena Yanomami

Oito pessoas foram encontradas mortas em terras Yanomami, em Roraima, epicentro de operações policiais para expulsar garimpeiros e onde foram registradas outras cinco mortes desde o último sábado (29), incluindo a de um indígena.

A Polícia Federal informou nesta terça-feira (2) em comunicado que investiga as circunstâncias do falecimento de oito pessoas, encontradas na segunda-feira e cujas identidades ainda não foram divulgadas.

Segundo o G1, os corpos seriam de garimpeiros que estavam na região do Uxiú, onde um indígena morreu e outros dois ficaram feridos no sábado.

"A Polícia Federal já articulou com as demais forças de Segurança Pública e Defesa envolvidas na Operação Libertação a retirada dos corpos do local e realização dos exames médico-legais para se descortinar as causas das mortes e coleta de outras informações que auxiliem na elucidação do ocorrido", indicou a PF no comunicado.