Região Metropolitana do Recife Oito das 13 vítimas do acidente da BR-408 receberam alta médica; dois feridos estão em estado grave Feridos foram encaminhados para quatro unidades de saúde

Receberam alta hospitalar oito das 13 vítimas do acidente na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, que ocorreu nessa terça-feira (26), envolvendo 15 veículos. Os feridos foram encaminhados para quatro unidades de saúde.



Segundo a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de São Lourenço, todas as cinco vítimas que derem entrada no local - três homens e duas mulheres - receberam alta médica ainda na noite dessa terça.

Já no Hospital da Restauração, na área central do Recife, para onde quatro homens feridos foram encaminhados, um de 26 anos recebeu alta nesta quarta-feira (26).



Outros três passaram por cirurgia e seguem internados. Segundo o HR, uma vítima de 35 anos está estável. Já os de 37 e 38 anos têm quadro de saúde grave.

Além disso, mais três vítimas - uma mulher e dois homens - foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Um dos pacientes recebeu alta médica ainda na noite da terça (25). Os outros dois passaram por procedimentos cirúrgicos e seguem internados na unidade de saúde, com quadro estável.



A UPA da Caxangá, na Zona Oeste da capital, também recebeu um paciente do sexo masculino, com ferimentos leves. Ele foi atendido no local e recebeu alta médica por volta das 19h30 da terça (25).



Relembre o acidente:

Três colisões envolvendo 15 veículos - sendo seis caminhões - na BR-408, em São Lourenço da Mata, deixou 13 feridos no início da tarde dessa terça-feira (25). As batidas ocorreram na altura do km 102,8, no sentido Recife.

As colisões foram em sequência, segundo explicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Incialmente, uma caminhonete Toro capotou na rodovia e o motorista ficou ferido. O homem disse que foi trancado por um Corolla, que não permaneceu no local.

Com a colisão, alguns veículos pararam para ajudar, e, na sequência, um caminhão que transportava tijolos provocou um engavetamento.

Em seguida, houve novo engavetamento, que deixou mais feridos. O helicóptero da PRF foi acionado, e em conjunto com o Samu, resgatou uma vítima mais grave ao hospital da Restauração.



Unidades de suporte avançando e básico e uma motolancia do Samu Recife, além de uma unidade de suporte básico do Samu São Lourenço, também foram encaminhadas para a pista, que só foi liberada no início da noite.

