Mundo Oito dinamarqueses são resgatados depois que seu veleiro colidiu com baleia no Pacífico Jovem conseguiu entrar em contato com o pai a partir de um telefone via satélite

Oito dinamarqueses foram resgatados depois que seu veleiro colidiu com uma ou duas baleias no Oceano Pacífico entre o Peru e a Polinésia Francesa, anunciou a Defesa dinamarquesa nesta quinta-feira (22).

O Centro Dinamarquês de Coordenação e Resgate (JRCC) havia sido contatado no dia anterior pelo parente de uma jovem que estava na embarcação.

A jovem conseguiu entrar em contato com o pai "a partir de um telefone via satélite Iridium, e informou que o veleiro de 16 metros virou após uma colisão com uma ou duas baleias", segundo o comunicado da Defesa.

Acrescentou que "os oito dinamarqueses estavam sãos e salvos no barco de resgate".

Após serem recepcionados por um barco pesqueiro, as oito pessoas foram resgatadas pelo porta-contêineres Mathilde Schulte, de bandeira de Singapura, que estava a cerca de 10 horas de distância do local do acidente.

Eles agora estão seguindo para Papeete, na Polinésia Francesa, disse o comunicado.

De acordo com o site de vigilância marítima Vessel Finder, o navio porta-contêineres chegará ao porto em 26 de junho.

