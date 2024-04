A- A+

BAHIA Oito dos 23 feridos em acidente de ônibus na BR-101 tiveram alta Nove pessoas morreram no tombamento do coletivo, que ia para a Porto Seguro, na Bahia, após deixar o Rio de Janeiro. Caso aconteceu na rodovia na altura do município de Teixeira de Freitas

Oito dos 23 feridos em acidente de ônibus na BR-101 receberam alta ainda no fim da noite de quinta-feira, segundo o "Bom Dia Rio", da TV Globo. Todos foram levados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O coletivo de turismo deixou o Rio de Janeiro na quarta-feira (10) com destino a Porto Seguro, cidade baiana, e tombou na rodovia, na altura de Teixeira de Freitas, por volta das 4h de quinta. Nove pessoas morreram.

Segundo a TV Globo, no fim da noite, oito pacientes tiveram alta médica e retornaram para nova avaliação médica na manhã desta sexta-feira. Eles passaram a noite em um hotel próximo à unidade de saúde.

No local do acidente, oito pessoas morreram. A nona vítima foi levada com vida para o hospital, passou por uma cirurgia, mas acabou morrendo. Outras cinco pessoas também foram operadas, e se recuperam na unidade semi-intensiva. O ônibus seguia com 32 passageiros, a maioria deles idosos, e dois motoristas.

Segundo o delegado da Polícia Civil da Bahia Moisés Damasceno, responsável pela investigação do caso, o tacógrafo do ônibus de turismo registrou que ele estava a 100km/h enquanto o limite da rodovia é 90km/h.

"Ele já estava acima da velocidade e numa curva, que, mesmo sendo essa velocidade máxima da BR-101 (90km/h) ele não poderia exercer na curva essa velocidade. Ele teria que estar no máximo a 80km/h" disse Damasceno ao programa de rádio local Jornal Liberdade.

Em depoimento, o motorista Carlos Alberto Silva afirmou que um carro que ia em sua direção fez uma ultrapassagem e, ao desviar para evitar uma possível colisão, não conseguiu retornar a pista.

"Um carro vinha ultrapassando o outro, um caminhão, não deu para ver, foi muito rápido, então eu tentei tirar dele pra não bater de frente com um carro menor e no acostamento tinha muito coco, que deve ter tombado uma carreta de coco ali, e ao frear e tentar sair, o ônibus escorregou a dianteira, que foi onde ele caiu na vala" contou, à TV Santa Cruz, afiliada da TV Globo, o motorista, que revezava a direção com outro. Os dois não ficaram feridos.

A polícia, agora, também apura as imagens o qual teve acesso que foram gravadas de outro veículo, que estava na rodovia pouco atrás do ônibus envolvido no acidente. Nela, é possível ver o coletivo à frente e a movimentação da pista no sentido contrário. Instantes antes do ônibus aparecer tombado, é vista apenas uma van, sem a ultrapassagem, o que confrontaria a versão do motorista.

A passageira Vânia Mathias de Jesus, que estava sentada na primeira fileira de assentos e ficou presa nas ferragens, relatou o que viu no momento do acidente, incluindo um veículo com o farol alto em direção contrária a que iam. Segundo ela, após o resgate, motoristas que passaram pelo local afirmaram que a pista estaria cheia de cocos secos. Nas imagens é possível ver objetos na rodovia.

— Caíram três pessoas em cima de mim. Só conseguimos sair quando o filho de uma das passageiras conseguiu quebrar o vidro. Parou muito carro, caminhão, ônibus e as pessoas começaram a quebrar mais vidros para que a gente pudesse sair — contou Vânia. — Antes do acidente, passou um carro com o farol muito alto. Estava muito escuro. Quando passamos, vimos algumas coisas redondas na pista, que depois ficamos sabendo que eram cocos.

Operado pela empresa Ricardo & Moab Viagens e Turismo Ltda (RM Viagens e Turismo), o ônibus partiu do Rio de Janeiro, na manhã de quarta-feira, com 32 passageiros e dois motoristas, que ficaram ilesos. A previsão era chegar em Porto Seguro, às 9h desta quinta. A capacidade do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, era de 44 passageiros.

A RM informou que o serviço de viagem foi contratado por outra agência, que organizou uma excursão. O ônibus, que teve como ponto de encontro para partida o West Shopping, em Campo Grande, foi contratado pela guia de turista Eni de Paula da Silva, que estava no veículo. Um dos donos da Ricardo & Moab Viagens e Turismo Ltda, Antônio Ricardo está a caminho do local do ocorrido.

