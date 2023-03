A- A+

paraná Oito estrangeiros são detidos em navio no Porto de Paranaguá Eles dizem ser da Costa do Marfim, onde a embarcação faria escala

Oito estrangeiros que tentavam entrar clandestinamente em um navio cargueiro no Paraná foram detidos no Porto de Paranaguá pelas polícias Federal e Civil paranaense.

Segundo a PF, os estrangeiros teriam entrado sem autorização na embarcação que tinha previsão de escala no Porto de Abidjã, na Costa do Marfim, país africano de onde os homens diziam ser.

“Após os procedimentos de praxe, os estrangeiros permanecerão sob a responsabilidade da agência marítima representante do armador do navio, aguardando trâmites do processo de repatriação ou de eventual pedido de refúgio”, informou, em nota, a PF.

