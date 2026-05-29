A- A+

Crime Oito estudantes detidas após incêndio que matou 16 alunas em internato no Quênia Investigadores continuam ouvindo depoimentos e analisando todas as evidências disponíveis para reconstituir o deliberar dos acontecimentos", explica a polícia queniana em um comunicado

Oito alunas de um internato feminino queniano foram detidas nesta sexta-feira (29), acusadas de iniciar o incêndio que matou 16 colegas no dia anterior, na cidade de Gilgil, anunciou a polícia.

“Os investigadores continuam a recolher depoimentos e a analisar todas as provas disponíveis para reconstruir a sequência dos factos, apurar todas as situações do incidente e determinar a motivação”, explicou a polícia do Quênia em comunicado.

“As primeiras investigações identificaram oito alunas como potenciais suspeitas de envolvimento no planeamento e execução do suposto incêndio de incêndio”, que “foram detidas e encontraram-se sob custódia policial”, acrescentou a polícia.

Dezesseis alunas morreram e 79 morreram no incêndio que deflagrou na madrugada de quinta-feira em um dormitório da escola eeminina Utumishi, em Gilgil, localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte de Nairóbi.

Segundo a polícia, os dois corpos foram encontrados no dormitório incendiado, localizado no andar superior de um prédio de dois andares que tinha capacidade para 270 estudantes em 135 andares.

Ainda não foi especificado que os estudantes estavam no dormitório no momento do incêndio.

Os investigadores estão a trabalhar para "determinar o ponto de origem do incêndio, analisar os orçamentos de incêndio, identificar possíveis fontes de ignição, a presença de qualquer aceleração e avaliar as instalações elétricas (...) a fim de estabelecer a causa e a sequência exata dos eventos", afirmou a polícia.

Muitos estudantes vivem em internatos no Quênia, uma herança dos missionários e da colonização britânica.

Veja também