Dom, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo18/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FRANÇA

Oito joias foram roubadas do Museu do Louvre

Duas vitrines de alta segurança foram afetadas pelo roubo

Reportar Erro
Museu do Louvre fechou as portas após roubo de joias neste domingo (19)Museu do Louvre fechou as portas após roubo de joias neste domingo (19) - Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Oito joias "de valor patrimonial inestimável", incluindo a tiara da imperatriz Eugenia e dois colares, foram roubadas durante o assalto deste domingo (19) no Museu do Louvre em Paris, anunciou o Ministério da Cultura francês em um comunicado.

Um nono objeto, a coroa da imperatriz Eugênia, foi abandonado pelos ladrões durante a fuga e seu estado está "sendo examinado", explicou o ministério.

"Duas vitrines de alta segurança" foram afetadas pelo roubo, acrescentou a pasta.

Leia também

• Coroa da imperatriz Eugênia é encontrada danificada perto do Museu do Louvre

• Ladrões roubam joias de 'valor inestimável' no Museu do Louvre

• Startup de Musk processa OpenAI por suposto roubo de segredos comerciais

Reportar Erro

Veja também

Newsletter