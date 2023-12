Oito jovens são condenados por agressão a adolescente em Paris

A- A+

Oito jovens foram condenados, nesta quinta-feira (21), em Paris a até oito anos de prisão por sua participação no ataque violento contra um jovem em 2021, que pôs em destaque o aparecimento da violência entre gangues juvenis.

A pena mais grave foi imposta a um jovem de 21 anos, maior de idade no momento do ocorrido, declarada considerada por tentativa de homicídio por ter atingido a cabeça do adolescente com um martelo.

O único acusado que compareceu ao tribunal, em prisão preventiva, admitiu que agrediu o jovem, mas negou ter feito a intenção de matá-lo.

Os outros sete acusados foram condenados a penas entre 18 meses, com possibilidade de suspensão da pena, e cinco anos de prisão.

Yuriy, que estava completando 15 anos, foi agredido em 15 de janeiro de 2021 em um bairro abastado da capital, em frente ao rio Sena.

O vídeo de sua agressão, que viralizou, suscitou grande revolta e colocou em destaque a aparência da violência entre gangues juvenis rivais na capital francesa.

Essas imagens, de vinte segundos, mostraram dez jovens que davam pontapés e golpes com cassetetes e martelo em Yuriy e depois o abandonaram.

Yuriy foi enviado ao hospital em estado grave.

O jovem, que agora tem 17 anos, não participou da audiência em que se pronunciou o veredicto.

“Estou muito satisfeito, pois o tribunal julgou os crimes pelo que são, uma tentativa de homicídio”, disse Francis Szpiner, advogado da vítima.

