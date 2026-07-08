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Guerra

Oito militares iranianos morreram nos recentes ataques dos EUA, diz televisão estatal

Pouco antes deste anúncio no Irã, um oficial militar dos EUA informou que a mais recente onda de ataques iranianos contra instalações americanas não causou vítimas nem danos

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail BaghaeiO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei - Foto: Crédito: Atta Kenare/AFP

Oito membros das Forças Armadas iranianas morreram nos mais recentes ataques dos Estados Unidos contra o Irã, anunciou a televisão estatal nesta quarta-feira (8).

"Após a agressão criminosa perpetrada esta manhã pelo exército terrorista americano contra áreas no sul do Irã, oito bravos membros das forças aéreas e navais do Exército da República Islâmica do Irã" morreram, disse a emissora, citando um comunicado do exército.

Pouco antes deste anúncio no Irã, um oficial militar dos EUA informou que a mais recente onda de ataques iranianos contra instalações americanas não causou vítimas nem danos.

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"Todos os mísseis e drones disparados pelo Irã foram interceptados ou não causaram danos significativos", disse o oficial à AFP sob condição de anonimato.

Os Estados Unidos atacarão o Irã "com força" esta noite, alertou o presidente Donald Trump nesta quarta-feira, encerrando o cessar-fogo após a retomada dos confrontos entre os dois países no Golfo e no estratégico Estreito de Ormuz.

Esta importante rota marítima para o comércio global de hidrocarbonetos continua sendo um dos principais focos do conflito, que foi desencadeado no final de fevereiro com a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

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