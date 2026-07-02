A- A+

TRAGÉDIA Oito monges tailandeses morrem atropelados por caminhonete dirigida por menino de 11 anos Trinta e cinco monges e cinco fiéis estavam em uma peregrinação ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan

Oito monges budistas morreram e mais de 20 ficaram feridos quando foram atropelados por uma caminhonete dirigida por um menino de 11 anos durante uma peregrinação na Tailândia, informou a polícia.

Trinta e cinco monges e cinco fiéis estavam em uma peregrinação ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan (noroeste do país) no momento do acidente.

"O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente", disse Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan.

"Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal", acrescentou.

Segundo a polícia, o menino pegou a caminhonete sem a permissão dos pais e perdeu o controle do veículo, atropelando os monges.

"Vi um menino se aproximando ao volante de uma caminhonete. Naquele momento, eu estava cantando 'Buddho, Buddho' (um mantra de meditação)", declarou um monge identificado como Phra Sompong em um vídeo divulgado pelas equipes de emergência.

"Depois, de repente, a caminhonete avançou em nossa direção em alta velocidade", afirmou. "Por sorte, outro monge e eu conseguimos sair do caminho a tempo. Os nove monges que lideravam a fila sobreviveram, mas os demais, que foram atingidos pelo veículo, foram arremessados pelo ar", acrescentou.

Prayut Ruanthongkam, chefe de polícia da cidade de Mukdahan, confirmou à AFP que o menino tem 11 anos.

Cinco monges morreram no local do acidente e três faleceram no hospital. Dez religiosos receberam atendimento médico.

Os monges budistas são figuras profundamente respeitadas na Tailândia, onde desempenham um papel central na preservação e transmissão dos ensinamentos de Buda.

A Tailândia está entre os países com os piores índices de segurança rodoviária do mundo. Os acidentes de trânsito fatais são frequentes e costumam estar associados ao excesso de velocidade, à direção sob efeito de álcool e à violação das normas de trânsito.

Veja também