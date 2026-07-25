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guerra

Oito mortos em ataque ucraniano a cidade ocupada pela Rússia

As autoridades de ocupação declararam que o ataque atingiu uma cidade costeira no Mar de Azov

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As autoridades de ocupação declararam que o ataque atingiu uma cidade costeira no Mar de AzovAs autoridades de ocupação declararam que o ataque atingiu uma cidade costeira no Mar de Azov - Foto: Reprodução/ Wikipédia

Um ataque ucraniano a uma cidade ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia deixou oito mortos, incluindo duas crianças, informou neste sábado (25) o governador nomeado pelo Kremlin para a parte da região de Zaporizhzhia controlada por Moscou.

As autoridades de ocupação declararam que o ataque atingiu uma cidade costeira no Mar de Azov.

Yevgeny Balitsky disse que "acampamentos turísticos" na cidade de Kyrylivka foram atingidos durante a noite. "Há vítimas fatais: oito pessoas, incluindo duas crianças", acrescentou.

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Ele afirmou ainda que outras 14 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas e que as operações de resgate estavam em andamento.

O governador acusou a Ucrânia de atacar "deliberadamente" a população civil.

A cidade caiu sob o controle das forças russas durante os primeiros dias de sua ofensiva de 2022.

Nos últimos meses, houve um aumento no número de vítimas civis na guerra entre Rússia e Ucrânia, à medida que ambos os lados intensificam seus ataques.

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