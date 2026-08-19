Qua, 19 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta19/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Kiev

Oito mortos em ataques na Ucrânia e na Rússia

Ataques atingiram Kherson e Jitomir, e regiões russas próximas à fronteira; dezenas de pessoas ficaram feridas

Reportar Erro
Imagem de um bombeiro russo em Zaporizhzhia, em 10 de agosto de 2026Imagem de um bombeiro russo em Zaporizhzhia, em 10 de agosto de 2026 - Foto: Darya Nazarova/AFP

Seis pessoas morreram nesta quarta-feira (19) em ataques russos e outras duas perderam a vida na Rússia, vítimas de ataques de drones ucranianos, mais de quatro anos depois do início da guerra.

Na Ucrânia, um drone russo atingiu um micro-ônibus na cidade de Kherson, no sul do país, matando quatro pessoas e ferindo outras cinco, informaram as autoridades locais.

Leia também

• Ucrânia: gabinete de Zelensky é alvo de investigação por corrupção; ex-ministro pede eleições

• Rússia e Ucrânia trocam 103 prisioneiros de guerra de cada lado

• Ex-ministro da Defesa da Ucrânia defende realização de eleições

Fotos divulgadas pelas autoridades regionais mostram uma van amarela com os vidros destruídos e o chão manchado de sangue.

O operador do drone russo "não podia ignorar que estava mirando em um veículo civil", mas, ainda assim, "lançou o artefato explosivo diretamente sobre o teto do ônibus", afirmou no Telegram o governador regional, Oleksander Prokudin.

Após o bombardeio, "o motorista decidiu imediatamente levar o veículo danificado ao hospital, para não perder tempo", informou.

Em Jitomir, no centro da Ucrânia, um drone-míssil russo Banderlo atingiu a delegacia central da polícia, matando dois agentes e ferindo pelo menos 20, anunciou a Polícia Nacional.

Na Rússia, na região fronteiriça de Belgorod, que costuma ser alvo frequente de Kiev, um drone ucraniano atingiu um carro civil, matando uma mulher e ferindo um homem, segundo os serviços de resgate.

Outro veículo foi alvo de um drone ucraniano na região de Briansk, também fronteiriça com a Ucrânia, matando uma mulher e ferindo seu neto. Além disso, outras duas pessoas ficaram feridas em um ataque contra um shopping center, informou no Telegram o governador regional, Egor Kovalchuk.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo informou ter interceptado 483 drones ucranianos nesta quarta-feira.

Mais de quatro anos depois do início da invasão russa da Ucrânia, os bombardeios de ambos os lados se intensificaram.

As autoridades dos dois países acusam-se mutuamente de atacar civis deliberadamente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter