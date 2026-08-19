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Kiev Oito mortos em ataques na Ucrânia e na Rússia Ataques atingiram Kherson e Jitomir, e regiões russas próximas à fronteira; dezenas de pessoas ficaram feridas

Seis pessoas morreram nesta quarta-feira (19) em ataques russos e outras duas perderam a vida na Rússia, vítimas de ataques de drones ucranianos, mais de quatro anos depois do início da guerra.

Na Ucrânia, um drone russo atingiu um micro-ônibus na cidade de Kherson, no sul do país, matando quatro pessoas e ferindo outras cinco, informaram as autoridades locais.

Fotos divulgadas pelas autoridades regionais mostram uma van amarela com os vidros destruídos e o chão manchado de sangue.

O operador do drone russo "não podia ignorar que estava mirando em um veículo civil", mas, ainda assim, "lançou o artefato explosivo diretamente sobre o teto do ônibus", afirmou no Telegram o governador regional, Oleksander Prokudin.

Após o bombardeio, "o motorista decidiu imediatamente levar o veículo danificado ao hospital, para não perder tempo", informou.

Em Jitomir, no centro da Ucrânia, um drone-míssil russo Banderlo atingiu a delegacia central da polícia, matando dois agentes e ferindo pelo menos 20, anunciou a Polícia Nacional.

Na Rússia, na região fronteiriça de Belgorod, que costuma ser alvo frequente de Kiev, um drone ucraniano atingiu um carro civil, matando uma mulher e ferindo um homem, segundo os serviços de resgate.

Outro veículo foi alvo de um drone ucraniano na região de Briansk, também fronteiriça com a Ucrânia, matando uma mulher e ferindo seu neto. Além disso, outras duas pessoas ficaram feridas em um ataque contra um shopping center, informou no Telegram o governador regional, Egor Kovalchuk.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo informou ter interceptado 483 drones ucranianos nesta quarta-feira.

Mais de quatro anos depois do início da invasão russa da Ucrânia, os bombardeios de ambos os lados se intensificaram.

As autoridades dos dois países acusam-se mutuamente de atacar civis deliberadamente.

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