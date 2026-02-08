Oito mortos em explosão em fábrica no norte da China
Explosão ocorreu durante a manhã de sábado, na empresa de biotecnologia Jiapeng
Uma explosão em uma fábrica bioquímica no norte da China deixou oito mortos, informou a imprensa estatal neste domingo (8).
A agência de notícias Xinhua havia informado anteriormente sete mortos e um desaparecido após a explosão ocorrida durante a manhã de sábado na empresa de biotecnologia Jiapeng, na província de Shanxi, citando autoridades locais.
A Xinhua indicou posteriormente que havia oito falecidos e que o representante legal da empresa foi detido.
A companhia está localizada no condado de Shanyin, cerca de 400 km a oeste de Pequim.
As autoridades formaram uma equipe para investigar as causas da explosão, segundo a agência.
Os acidentes industriais são comuns na China devido às fracas normas de segurança.