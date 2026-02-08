A- A+

explosão Oito mortos em explosão em fábrica no norte da China Explosão ocorreu durante a manhã de sábado, na empresa de biotecnologia Jiapeng

Uma explosão em uma fábrica bioquímica no norte da China deixou oito mortos, informou a imprensa estatal neste domingo (8).

A agência de notícias Xinhua havia informado anteriormente sete mortos e um desaparecido após a explosão ocorrida durante a manhã de sábado na empresa de biotecnologia Jiapeng, na província de Shanxi, citando autoridades locais.

A Xinhua indicou posteriormente que havia oito falecidos e que o representante legal da empresa foi detido.

A companhia está localizada no condado de Shanyin, cerca de 400 km a oeste de Pequim.

As autoridades formaram uma equipe para investigar as causas da explosão, segundo a agência.

Os acidentes industriais são comuns na China devido às fracas normas de segurança.

Veja também