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Guerra no Oriente Médio

Oito mortos no bombardeio israelense contra a cidade libanesa de Tiro

Ataque ocorreu pouco antes de uma porta-voz do Exército israelense emitir uma ordem de saída para toda a cidade e suas imediações, em previsão de bombardeios contra alvos do movimento Hezbollah, segundo a agência estatal ANI

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Fumaça sobe após um ataque aéreo israelense em Tiro, em 9 de junho de 2026Fumaça sobe após um ataque aéreo israelense em Tiro, em 9 de junho de 2026 - Foto por Kawant Haju / AFP

Pelo menos oito pessoas morreram e 32 morreram nesta terça-feira (9) em um ataque israelense contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde Libanês.

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O ataque ocorreu pouco antes de uma porta-voz do Exército israelense emitir uma ordem de saída para toda a cidade e suas imediações, em previsão de bombardeios contra alvos do movimento Hezbollah, segundo a agência estatal ANI.

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