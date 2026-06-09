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Guerra no Oriente Médio Oito mortos no bombardeio israelense contra a cidade libanesa de Tiro Ataque ocorreu pouco antes de uma porta-voz do Exército israelense emitir uma ordem de saída para toda a cidade e suas imediações, em previsão de bombardeios contra alvos do movimento Hezbollah, segundo a agência estatal ANI

Pelo menos oito pessoas morreram e 32 morreram nesta terça-feira (9) em um ataque israelense contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde Libanês.

O ataque ocorreu pouco antes de uma porta-voz do Exército israelense emitir uma ordem de saída para toda a cidade e suas imediações, em previsão de bombardeios contra alvos do movimento Hezbollah, segundo a agência estatal ANI.

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