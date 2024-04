A- A+

SERTÃO Oito novos leitos de enfermaria pediátrica são abertos no Hospital Regional Fernando Bezerra O hospital também deve reforçar a escala de profissionais com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem

O Hospital Regional Fernando Bezerra (HRFB), que atende aos onze municípios que integram a IX Gerência Regional de Saúde (GERES), localizado em Ouricuri, no Sertão do Araripe, inaugurou nesta terça-feira (16), oito novos leitos para atender a crescente demanda de crianças com sintomas gripais e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Além dos oito novos leitos que foram abertos na enfermaria pediátrica, equipados para acolher crianças com pneumonias e bronquiolites, típicas desta época do ano; o hospital também deve reforçar a escala de profissionais com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O reforço no quadro de profissionais também é uma reposta à demanda do período. Além disso, foram implantadas medidas como a realização de triagem de pacientes com sintomas respiratórios em local isolado dos demais pacientes.

Atendimento acolhedor

O novo espaço de pediatria conta ainda com uma área destinada a proporcionar um atendimento acolhedor e humanizado.

A secretária Estadual de saúde, Zilda do Rego Cavalcanti, destaca importância do estado ter lançado um plano de contingência para a sazonalidade dos vírus respiratórios na pediatria.

“O nosso objetivo é cuidar das pessoas próximas das suas casas e durante esse período da sazonalidade. Já abrimos leitos em Petrolina, Palmares, Afogados da Ingazeira, Vitória de Santo Antão e nesta terça mais leitos foram abertos no sertão do Araripe. Desta forma podemos cuidar das nossas crianças sem precisar fazer grandes deslocamentos”, afirmou a secretária

Para além dos oito novos leitos de enfermaria pediátrica, o HRFB conta ainda com 10 leitos de UTI pediátrica, oferta diária de consultas com médico pediatra plantonista e, também, consultas ambulatoriais com médicos pediatra e neuropediatra.

