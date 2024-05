Oito pessoas morrem e 40 ficam feridas em grave acidente de ônibus na Flórida, EUA

Pelo menos oito pessoas morreram e outras oito estão em estado crítico após um ônibus que transportava trabalhadores rurais ter se chocado e capotado nesta terça-feira, na Flórida, Estados Unidos. Os dois veículos se chocaram lateralmente e o ônibus saiu da estrada, quebrou uma cerca e capotou.

O Corpo de Bombeiros do Condado de Marion também confirmou que outras 37 pessoas foram hospitalizadas.

Autoridades afirmam que o ônibus desviou-se da estrada. Ele atravessou uma cerca e acabou de lado em um campo. Os trabalhadores estavam sendo transportados para a Cannon Farms em Dunellon, uma fazenda de melancias.



"Estaremos fechados hoje em respeito às perdas e ferimentos sofridos na madrugada de hoje no acidente ocorrido com a Olvera Trucking Harvesting Corp.," anunciou a Cannon Farms em sua página no Facebook. "Por favor, orem conosco pelas famílias e entes queridos envolvidos neste trágico acidente. Agradecemos sua compreensão neste momento difícil."