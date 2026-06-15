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Acidente Oito pessoas presumidas mortas em queda de bombardeiro nos EUA A aeronave B-52 Stratofortress caiu "pouco depois da decolagem na base aérea de Edwards" às 11h20, horário local

Oito pessoas estavam a bordo de um bombardeiro americano que caiu em uma instalação militar na Califórnia nesta segunda-feira (15), sem deixar sobreviventes, segundo informações preliminares de autoridades.

“Um B-52 Stratofortress da Força Aérea que levava oito pessoas em uma missão de teste rotineira caiu hoje após decolar”, detalhou um comunicado da base Edwards, onde ocorreu o acidente.

Imediatamente após a queda, imagens divulgadas pela imprensa local mostravam uma enorme mancha preta na pista de pouso, assim como uma coluna de fumaça.

“Segundo os primeiros indícios, o acidente não deixou sobreviventes”, acrescentou o comunicado.

A aeronave B-52 Stratofortress caiu “pouco depois da decolagem na base aérea de Edwards” às 11h20, horário local, detalhou em seu primeiro boletim a instalação militar, localizada no sul da Califórnia, a quase 100 km de Los Angeles.

Fechamento para visitantes

“Todos os passes de visitantes não comerciais foram suspensos até novo aviso para permitir que a instalação se concentre integralmente nas operações de resposta à emergência”, declarou a base.

As autoridades informaram que as equipes de emergência estavam na cena no meio da tarde, “trabalhando para contabilizar todo o efetivo”. O acidente está sob investigação.

O B-52 Stratofortress é um bombardeiro de longo alcance fabricado pela empresa americana Boeing. É usado pela Força Aérea americana desde os anos 1950.

Foi originalmente projetado para a guerra contra a União Soviética, mas vem recebendo melhorias contínuas para mantê-lo em serviço por décadas desde o fim da Guerra Fria.

Os Estados Unidos mobilizaram a aeronave em conflitos no Vietnã, Iraque, Afeganistão e, mais recentemente, no Irã.

O bombardeiro, que pode carregar diversas armas, incluindo bombas e mísseis de cruzeiro, tem uma envergadura de 56 metros e um comprimento de 48 metros.

Costuma ter uma tripulação de cinco pessoas: um comandante da aeronave, um piloto, um navegador de radar, um navegador e um oficial de armas, de acordo com uma ficha técnica da Força Aérea dos Estados Unidos.

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