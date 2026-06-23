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Internacional Oito pessoas são condenadas à prisão por ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA O grupo foi apresentado pelas autoridades como "uma célula Antifa", corrente classificada pelo presidente Donald Trump como "organização terrorista"

Oito pessoas foram condenadas nesta terça-feira (23) à prisão nos Estados Unidos pelo ataque a um centro de detenção de imigrantes no Texas em julho de 2025.

O grupo foi apresentado pelas autoridades como "uma célula Antifa", corrente classificada pelo presidente Donald Trump como "organização terrorista". Em março, um júri federal os havia condenado no Texas por várias acusações, entre elas distúrbios, uso de armas e explosivos e apoio material a terroristas.

Benjamin Song, descrito como líder de uma "célula Antifa do norte do Texas", foi condenado também por tentativa de assassinato de um agente da polícia. Ele recebeu hoje uma pena de 100 anos de prisão, a mais severa imposta ao grupo envolvido no ataque de 4 de julho a uma instalação administrada pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

Os outros sete condenados receberam hoje penas de 30 a 70 anos de prisão. "Seu extremismo violento não tem lugar em nosso país", disse o procurador-geral interino, Todd Blanche.

Outros sete acusados se declararam culpados no ano passado de apoio material a terroristas, e vão receber sua sentença no próximo dia 1º de julho.

O ICE teve um papel central na campanha de Donald Trump para deportar milhões de imigrantes sem documentos. Já o termo Antifa, abreviação de antifascista, geralmente associado a um setor da extrema esquerda, costuma ser usado pela direita para se referir a episódios de violência em manifestações.

Segundo a Justiça, as pessoas que atacaram o centro do ICE lançaram sinalizadores contra o prédio e picharam carros e uma guarita. Quando um policial chegou ao local, foi baleado no pescoço por Song. Ele se recuperou e depôs no julgamento.

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