INCÊNDIO NO RIO Oito vítimas de incêndio em fábrica de fantasia no RJ levadas para hospital seguem em estado grave Todos deram entrada em unidade de saúde por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica.

Oito das dez vítimas do incêndio na fábrica Maximus, em Ramos, na Zona Norte do Rio, que deram entrada nesta quarta-feira no Hospital estadual Getúlio Vargas seguem em estado grave, nesta quinta. As outras duas têm quadro estável. Todos deram entrada na unidade por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica.

Mais vítimas foram hospitalizadas. Três pessoas seguiram para o Hospital Federal de Bonsucesso. Outras quatro foram levadas para unidades municipais: quatro foram para o Hospital Souza Aguiar, duas para o CER da Ilha do Governador e outras duas para o Hospital Salgado Filho. Não há atualização sobre o estado de saúde dessas oito pessoas.

Dos pacientes graves do Getúlio Vargas, cinco são mulheres e três, homens. Os que estão em estado estável são duas mulheres.

O incêndio na fábrica foi por volta das 7h. Funcionários — muitos dormiam no local — ficaram presos. Alguns se penduraram nas janelas, em cenas de pedido de socorro dramáticas. A Máximos fabricava fantasias para escolas da Série Ouro do carnaval carioca. Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte tiveram a produção devastada. Outras agremiações também foram impactadas.

Numa reunião extraordinária, a Liga RJ, que organiza a Série Ouro, decidiu que Império Bangu e Ponte terão condição hors-concours: ou seja, desfilarão sem serem julgada.

