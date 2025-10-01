Oktoberfest de Munique suspende atividades após incêndio e explosão
A polícia afirmou que encontrou artefatos explosivos em um prédio residencial na região
A famosa 'Oktoberfest', a Festa da Cerveja de Munique, na Alemanha, teve que fechar temporariamente nesta quarta-feira (1) por um incêndio seguido de uma explosão no norte da cidade, onde foi registrada uma morte, anunciaram as autoridades.
A polícia afirmou que encontrou artefatos explosivos em um prédio residencial no norte de Munique, onde ocorreu o incidente.
As autoridades investigam um possível vínculo com a 'Oktoberfest', que é celebrada perto do centro da capital da Baviera.
"A 'Oktoberfest' permanecerá fechada provisoriamente até as 17h00 (12h00 de Brasília) por um alerta de bomba, relacionado com uma explosão no norte de Munique", informou a organização do evento.
"De acordo com os primeiros elementos da investigação, o prédio residencial foi incendiado após uma disputa familiar", indicou a polícia.
Uma pessoa ferida foi encontrada ferida no local do incidente, mas não resistiu e faleceu pouco depois. Outra pessoa está desaparecida.
A 'Oktoberfest' acontece de 20 de setembro a 5 de outubro. Em 2024, o evento recebeu 6,7 milhões de visitantes.