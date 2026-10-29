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FESTIVAL OktoberGravatá reúne cervejarias e atrações sobre cultura alemã neste sábado (31) Evento gratuito será realizado no Polo Moveleiro, com música, gastronomia alemã, artesanato e atividades para crianças

A 4ª edição da OktoberGravatá será realizada no próximo sábado (31), das 16h às 21h, na Rua Duarte Coelho, no Polo Moveleiro de Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

A entrada é gratuita, e a programação conta com apresentações musicais, cortejo cultural, gastronomia alemã, artesanato e atividades recreativas para crianças.

Atrações

Doze cervejarias participam do evento, entre marcas pernambucanas e alemãs. A cervejaria local Alpina preparou um rótulo para a ocasião, a Alpina Festibier, uma lager de perfil maltado e coloração dourada. A bebida foi desenvolvida pelos criadores da marca, Herbert Correia e Leonardo Leitão.

Também estarão disponíveis cervejas das pernambucanas Capunga, Babylon, Duvália, Alamoa, Ekaut, Villa do Malte, Ararobá e Cervejaria São Lourenço da Mata, além das marcas Brahma e Heineken.

O tema deste ano será "Uma tarde na Bavária" e celebra tradições alemãs a partir das 16h | Foto: Anderson Souza/Secom Gravatá

A alemã Paulaner München, patrocinadora da festa realizada em Munique, na Alemanha, também participa da programação.

“A OktoberGravatá cresce a cada ano, e o público se envolve ainda mais com a festa, o que aumenta a nossa responsabilidade de organizá-la. E conseguimos atender este aumento da demanda sem perder a atmosfera familiar, tranquila, que marca o Tardes no Polo. Dessa vez, temos a alegria de contar com a Paulaner, que é patrocinadora da festa de Munique, e também estará aqui, em Gravatá. Isso só confirma que a gente também sabe fazer Oktoberfest. O fato de ser um feriadão, aumenta ainda mais nossa expectativa de um grande evento”, afirmou Marllon Lima, secretário de Turismo de Gravatá.

Com o tema "Uma Tarde na Bavária", a programação terá pratos associados à culinária alemã, como linguiças artesanais, chucrute e joelho de porco, comercializados em barracas e restaurantes.

O espaço também receberá decoração com bandeiras e elementos nas cores preta, vermelha e amarela, em referência à Alemanha.

Entre as atividades para adultos estão jogos inspirados em tradições germânicas, como corte de toras de madeira, competição de pregos em troncos e disputa para beber chope mais rápido.

As crianças terão acesso a brinquedos infláveis, amarelinha e outras brincadeiras. A Kombiteca, equipamento da Prefeitura de Gravatá voltado ao incentivo à leitura, também fará parte da programação. Nesta edição, as atividades infantis ocuparão uma rua inteira.

Além das atrações, o público poderá visitar estandes de artesanato e estabelecimentos de móveis, decoração e moda instalados no Polo Moveleiro. A iniciativa integra o projeto Tardes no Polo, que busca movimentar o comércio local e estimular o turismo e a economia criativa.

O evento é promovido pela Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, e conta com apoio do Consulado da Alemanha no Recife e de empresas parceiras.

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