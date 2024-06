Óleo de peixe é bom ou prejudicial para o coração, afinal?

A- A+

Em 1970, dois investigadores dinamarqueses viajaram para a Groenlândia para investigar um paradoxo nutricional: o povo Inuit que vivia na região consumia alimentos muito ricos em gordura, mas alegadamente apresentava taxas muito baixas de ataques cardíacos.

Essa observação foi contra o dogma nutricional da época, que afirmava que comer alimentos gordurosos — como carne de baleia, foca e peixes oleosos — obstruiria as artérias e causaria doenças cardíacas.

Eles tinham níveis mais baixos de colesterol e triglicerídeos no sangue do que as pessoas na Dinamarca, relataram os pesquisadores. A razão, segundo eles, era que a dieta Inuit era rica em ácidos graxos ômega-3 — particularmente EPA e DHA, que estão concentrados nos peixes e nos animais que os comem.





Estas descobertas suscitaram décadas de interesse científico e comercial de que o ómega 3 desempenha na saúde do coração, mesmo depois de estudos posteriores terem sugerido que, de fato, os Inuit tinham taxas de doenças cardíacas semelhantes às encontradas na Europa, nos Estados Unidos e Canadá.

Hoje, os suplementos de ômega-3 estão entre os mais populares nos Estados Unidos, superados apenas pelos multivitamínicos e pela vitamina D. Entre os adultos norte-americanos com 60 anos ou mais, cerca de 22% relataram tomar ómega-3 em um estudo feito entre 2017 e 2018.

— Ao contrário da maioria dos outros suplementos, o óleo de peixe foi rigorosamente estudado — disse Joann Manson, professora de medicina na Harvard Medical School.

Mas os resultados desses estudos foram mistos, deixando investigadores e médicos ainda a debater se o óleo de peixe é benéfico para a saúde do coração. Eles também revelaram que tomar óleo de peixe está associado a um risco ligeiramente maior de desenvolver fibrilação atrial, um tipo de batimento cardíaco irregular.

Muitos estudos, mas benefícios pouco claros

Depois de lerem os despachos da Groenlândia, os investigadores começaram a observar pessoas em outras partes do mundo e a descobrir, estudo após estudo, que aqueles que consumiam peixe, pelo menos uma vez por semana, tinham menos probabilidades de morrer de doença coronária do que aqueles que raramente comiam peixe.

— Em experimentos com animais, eles descobriram que o óleo de peixe ajudava a manter a sinalização elétrica nas células do coração funcionando corretamente — disse Dariush Mozaffarian, cardiologista e diretor do Food is Medicine Institute da Tufts University.

— Houve muito entusiasmo em relação a essas descobertas. E era natural esperar que as pessoas pudessem colher os mesmos benefícios ao tomar óleo de peixe na forma de suplemento — disse Christine Albert, chefe do departamento de cardiologia do Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

Mas a maioria dos ensaios clínicos com cápsulas de óleo de peixe não relatou nenhuma redução na morte por doenças cardíacas ou no total de eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Esta foi a conclusão de uma meta-análise de 2018 que combinou os resultados de 10 ensaios com ômega 3 que incluíram quase 78.000 pessoas.

Da mesma forma, os pesquisadores não relataram nenhum benefício geral do ômega-3 para a saúde cardíaca em um ensaio de 2018 com mais de 15.000 adultos com diabetes tipo 2 acompanhados por uma média de sete anos; num ensaio de 2019 com mais de 25.000 adultos com 50 anos ou mais acompanhados durante uma média de cinco anos; e num ensaio de 2020 com uma dose elevada de ômega-3 testada em mais de 13.000 pessoas em risco de doença cardiovascular.

— Um após o outro, esses estudos não mostraram absolutamente nenhum benefício — disse Steven Nissen, cardiologista da Cleveland Clinic, que liderou o ensaio de 2020.

— Seria difícil para qualquer pessoa que esteja analisando esses dados pensar que existe algo para suplementos de óleo de peixe — Disse Ann Marie Navar, cardiologista preventiva do Southwestern Medical Center da Universidade do Texas.

Embora a maioria dos ensaios clínicos não tenha demonstrado nenhum benefício dos ômega-3 no risco cardiovascular global, alguns especialistas sugeriram que podem reduzir o risco de doenças coronárias, incluindo ataques cardíacos.

Uma análise de 32 ensaios em 2020, por exemplo, descobriu que aqueles que tomaram ômega-3 tinham 9% menos probabilidade de ter um evento coronário, embora a evidência tenha sido considerada de “baixa certeza”.

Apesar de todo o debate sobre os potenciais benefícios do óleo de peixe para a saúde, há um consenso de que os suplementos parecem aumentar o risco de fibrilação atrial, ou A-fib. Embora a condição não seja imediatamente fatal, pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca ao longo do tempo.

Em um estudo de 2021, uma equipe médica combinou resultados de sete ensaios e concluíram que tomar ômega-3 estava associado a um risco 25% maior de fibromialgia, em média. O risco foi ainda maior quando as pessoas tomaram doses maiores, descobriram.

Então, você deve tomar óleo de peixe?

Alguns cardiologistas dizem que as evidências estão contra o óleo de peixe. Quando atendem pacientes que estão tomando os suplementos, eles recomendam que parem.

Outros acreditam que tomar um suplemento de óleo de peixe pode ser útil para pessoas que não comem muitos frutos do mar. No ensaio de 2019 liderado por Manson, o ômega-3 pareceu beneficiar as pessoas que consumiam menos de uma porção e meia de peixe por semana, mas não aquelas que comiam mais do que isso.

— Mas é melhor obter ômega-3 do peixe do que do óleo de peixe. Comer peixe fornece proteínas, vitaminas e minerais e é uma escolha mais saudável do que carnes vermelhas e processadas — disse Manson.

As diretrizes da American Heart Association sugerem consumir pelo menos duas porções de 90 ml por semana. O melhor são peixes gordurosos como salmão, cavala, anchova e sardinha

Se você está pensando em tomar óleo de peixe, lembre-se de que há pouca regulamentação na indústria de suplementos. Descobriu-se que alguns suplementos de óleo de peixe contêm ácidos graxos degradados ou rançosos, que podem ser menos eficazes ou até prejudiciais. Para um produto de maior qualidade, procure a certificação de uma organização terceirizada.

Altas doses de ácidos graxos ômega-3 podem ser recomendadas para pessoas com triglicerídeos no sangue muito elevados, o que pode aumentar o risco de inflamação do pâncreas. Os ômega-3 são uma abordagem eficaz, embora não a única, para reduzir os triglicerídeos.

Mas se você deseja proteger seu coração, há outras mudanças em sua dieta e estilo de vida que comprovadamente ajudam. Em contraste com as evidências mistas sobre os suplementos de óleo de peixe, há benefícios claros na dieta mediterrânica que inclui peixe várias vezes por semana e enfatiza cereais integrais, frutas, vegetais, legumes, nozes, sementes e azeite.

— As pessoas que esperam que a saúde do coração venha de algum suplemento dietético mágico estão realmente seguindo o caminho errado. A saúde do coração vem de hábitos bons e saudáveis — explicou Nissen.

