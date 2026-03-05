Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
transporte

Oleoduto que leva petróleo russo à Europa só estará operacional em um mês e meio, diz Zekensky

O presidente disse que preferiria não reativar o oleoduto, mas admitiu que era preciso fazê-lo para desbloquear empréstimo de 90 bilhões de euros

Reportar Erro
Oleoduto que leva petróleo russo à Europa só estará operacional em um mês e meio, diz ZekenskyOleoduto que leva petróleo russo à Europa só estará operacional em um mês e meio, diz Zekensky - Foto: Pixabay

O oleoduto Druzhba, que fornece petróleo da Rússia para a Europa, e cujo trecho ucraniano foi danificado em um ataque russo em janeiro, só poderá voltar a operar dentro de "um mês e meio", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (5).

"Segundo a informação atual, dentro de um mês ou de um mês e meio, este oleoduto poderá voltar a funcionar", informou o presidente ucraniano a jornalistas.

"Mas isto não quer dizer que tudo o que foi destruído será completamente reparado", acrescentou.

Leia também

• Agência marítima britânica reporta explosão e derramamento de petróleo na costa do Kuwait

• Petróleo fecha perto da estabilidade com alargamento da guerra e tráfego por Ormuz em foco

• Venezuela cresceu quase 9% em 2025 graças ao petróleo

Hungria e Eslováquia acusam a Ucrânia de atrasar os reparos deliberadamente, razão pela qual Budapeste bloqueia um empréstimo da União Europeia para Kiev até que o abastecimento seja retomado.

Zelensky disse que preferiria não reativar o oleoduto, mas admitiu que era preciso fazê-lo para desbloquear o empréstimo de 90 bilhões de euros (R$ 552 bilhões, na cotação atual).

"Eu disse isso aos líderes europeus e àqueles que me telefonaram para falar sobre este tema, assim como para a liderança da UE. Porque se trata de petróleo russo e há certos princípios que não têm preço", afirmou Zelensky.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter