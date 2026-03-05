Oleoduto que leva petróleo russo à Europa só estará operacional em um mês e meio, diz Zekensky
O presidente disse que preferiria não reativar o oleoduto, mas admitiu que era preciso fazê-lo para desbloquear empréstimo de 90 bilhões de euros
O oleoduto Druzhba, que fornece petróleo da Rússia para a Europa, e cujo trecho ucraniano foi danificado em um ataque russo em janeiro, só poderá voltar a operar dentro de "um mês e meio", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (5).
"Segundo a informação atual, dentro de um mês ou de um mês e meio, este oleoduto poderá voltar a funcionar", informou o presidente ucraniano a jornalistas.
"Mas isto não quer dizer que tudo o que foi destruído será completamente reparado", acrescentou.
Leia também
• Agência marítima britânica reporta explosão e derramamento de petróleo na costa do Kuwait
• Petróleo fecha perto da estabilidade com alargamento da guerra e tráfego por Ormuz em foco
• Venezuela cresceu quase 9% em 2025 graças ao petróleo
Hungria e Eslováquia acusam a Ucrânia de atrasar os reparos deliberadamente, razão pela qual Budapeste bloqueia um empréstimo da União Europeia para Kiev até que o abastecimento seja retomado.
Zelensky disse que preferiria não reativar o oleoduto, mas admitiu que era preciso fazê-lo para desbloquear o empréstimo de 90 bilhões de euros (R$ 552 bilhões, na cotação atual).
"Eu disse isso aos líderes europeus e àqueles que me telefonaram para falar sobre este tema, assim como para a liderança da UE. Porque se trata de petróleo russo e há certos princípios que não têm preço", afirmou Zelensky.