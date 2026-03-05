A- A+

transporte Oleoduto que leva petróleo russo à Europa só estará operacional em um mês e meio, diz Zekensky O presidente disse que preferiria não reativar o oleoduto, mas admitiu que era preciso fazê-lo para desbloquear empréstimo de 90 bilhões de euros

O oleoduto Druzhba, que fornece petróleo da Rússia para a Europa, e cujo trecho ucraniano foi danificado em um ataque russo em janeiro, só poderá voltar a operar dentro de "um mês e meio", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (5).

"Segundo a informação atual, dentro de um mês ou de um mês e meio, este oleoduto poderá voltar a funcionar", informou o presidente ucraniano a jornalistas.

"Mas isto não quer dizer que tudo o que foi destruído será completamente reparado", acrescentou.

Hungria e Eslováquia acusam a Ucrânia de atrasar os reparos deliberadamente, razão pela qual Budapeste bloqueia um empréstimo da União Europeia para Kiev até que o abastecimento seja retomado.

Zelensky disse que preferiria não reativar o oleoduto, mas admitiu que era preciso fazê-lo para desbloquear o empréstimo de 90 bilhões de euros (R$ 552 bilhões, na cotação atual).

"Eu disse isso aos líderes europeus e àqueles que me telefonaram para falar sobre este tema, assim como para a liderança da UE. Porque se trata de petróleo russo e há certos princípios que não têm preço", afirmou Zelensky.





