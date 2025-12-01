A- A+

SAÚDE Óleos ou manteiga: qual é melhor e mais saudável para cozinhar? Cozinhar por mais tempo ou fritar em vez de ferver, fazem uma grande diferença no valor nutricional do que é consumido

Para se manter saudável, diz-se que nada se compara a uma dieta equilibrada. Por isso, é preciso garantir que a alimentação atenda às necessidades nutricionais do corpo. No entanto, também é necessário ter muito cuidado com a forma como se prepara a comida.

Detalhes que podem parecer insignificantes, como adicionar um pouco mais de sal, cozinhar por mais tempo ou fritar em vez de ferver, fazem uma grande diferença no valor nutricional do que é consumido.

Desta vez, o foco está em um dos ingredientes mais controversos e básicos da cozinha: o óleo, especificamente os óleos mais saudáveis para cozinhar seus alimentos.

Óleo é gordura?

O óleo, de qualquer tipo, é gordura, no entanto, existem gorduras que não são necessariamente prejudiciais ao organismo, embora também seja verdade que reduzir o consumo seja o melhor para a saúde.

Nesse caso, a questão não é se devemos ou não consumir gorduras, mas quais devemos evitar. Segundo especialistas, as mais prejudiciais ao organismo são as gorduras saturadas e trans, encontradas em:

Manteiga

Leite integral

Queijo

Carne vermelha

Óleo de coco

Alimentos processados

Embora as gorduras benéficas para o organismo sejam as classificadas como monoinsaturadas e poliinsaturadas, presentes em:

Azeitonas

Abacate

Nozes

Salmão

Truta

Atum

Chia

Cozinhar com óleo é saudável?

Depende do óleo que você usa. Como mencionado anteriormente, especialistas sugerem que certos tipos de óleos não são recomendados, mas seus derivados, como o azeite de oliva ou o óleo de girassol, são.

Quais óleos são os melhores para a sua saúde?

Se você está se perguntando quais óleos são os melhores para cozinhar, estes são os tipos recomendados para uma culinária saudável:

Milho

Azeitona

Semente de girassol

Amêndoa

Avelã

Sésamo

No entanto, é importante mencionar que qualquer óleo cujo teor de gordura saturada seja inferior a quatro gramas por colher de sopa é adequado para um consumo saudável e seguro.

E a manteiga?

A manteiga é rica em ácidos graxos saturados, enquanto os óleos vegetais têm mais ácidos graxos insaturados. Dito isso, pesquisadores do Mass General Brigham, da Harvard TH Chan School of Public Health e do Broad Institute do MIT e Harvard, revelaram que fazer uma troca simples entre os dois alimentos pode reduzir o risco de morte prematura.

Os pesquisadores examinaram dados de dieta e saúde de 200.000 pessoas acompanhadas por mais de 30 anos e descobriram que a maior ingestão de óleos vegetais, especialmente de soja, canola e azeite de oliva, estava associada a menor mortalidade total, por câncer e por doenças cardiovasculares, enquanto a ingestão de manteiga estava associada ao aumento do risco de mortalidade total e por câncer.

Os pesquisadores descobriram que os participantes que comeram mais manteiga tiveram um risco 15% maior de morrer do que aqueles que comeram menos. Em contraste, aqueles que comeram mais óleos vegetais tiveram um risco 16% menor de morte do que aqueles que comeram menos.

"As pessoas podem querer considerar que uma simples troca alimentar — substituir manteiga por óleo de soja ou azeite de oliva — pode levar a benefícios significativos para a saúde a longo prazo", disse Daniel Wang professor assistente no Departamento de Nutrição da Harvard Chan School e membro associado do Broad Institute do MIT e Harvard.

Os cientistas também fizeram uma análise de substituição e descobriram que trocar 10 gramas de manteiga por dia (menos de uma colher de sopa) com calorias equivalentes de óleos vegetais poderia reduzir as mortes por câncer e a mortalidade geral em 17%.

O estudo, entretanto, tem uma limitação. Os participantes são principalmente profissionais de saúde, o que poderia não representar a população dos EUA como um todo. No futuro, os pesquisadores farão mais pesquisas para estudar o motivo pelo qual essa mudança alimentar tem um impacto tão grande.

