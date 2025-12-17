A- A+

Turismo Olha! Recife encerra o ano com roteiros turísticos especiais no fim de semana Programação dos dias 20 e 21 de dezembro inclui catamarã, ônibus natalino e passeio a pé no Bairro do Recife

Olha! Recife promove, nos dias 20 e 21 de dezembro, a programação que marca o encerramento das atividades do projeto em 2025. A iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, oferece passeios de catamarã, roteiro a pé e edições especiais de Natal, com inscrições gratuitas pelo site oficial.

Passeio de catamarã abre a programação

No sábado (20/12), às 9h, acontece o Olha! Recife de Catamarã - Recife e Suas Pontes, com saída do Catamaran Tours. O roteiro apresenta a cidade a partir dos rios, passando por pontos como Marco Zero, Parque de Esculturas Francisco Brennand, Rua da Aurora e as pontes históricas do Recife.

Ônibus natalino percorre bairros com decoração especial

Ainda no sábado, às 18h, será realizado o Olha! Recife de Ônibus - Especial de Natal. O percurso inclui os bairros da Tamarineira, Graças e a Praça do Líbano, com acompanhamento de orquestra de frevo, que executa músicas natalinas durante o trajeto.

Roteiro a pé se despede do público em 2025

No domingo (21/12), às 9h, o Olha! Recife a pé - Bairro do Recife conduz os participantes por ruas do centro histórico, apresentando informações sobre a formação da cidade e curiosidades da área.

A programação termina no domingo, às 18h, com mais uma edição do Olha! Recife de Ônibus - Especial de Natal, repetindo o roteiro iluminado e o acompanhamento musical.

SERVIÇO



Olha! Recife - Programação Especial | 20 e 21 de dezembro

Sábado - 20/12

* 09h - Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes

Saída: Catamaran Tours

* 18h - Olha! Recife de Ônibus - Especial de Natal

Domingo - 21/12

* 09h - Olha! Recife a pé: Bairro do Recife

* 18h - Olha! Recife de Ônibus – Especial de Natal

* Inscrições: www.olharecife.com.br

Com informações da assessoria

