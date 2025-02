Carnaval 2025: projeto Olha! Recife abre inscrições nesta quinta (12); confira a programação

A- A+

Com uma programação especial de Carnaval, o projeto Olha! Recife, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, anunciou a abertura das inscrições para esta quinta-feira (13), a partir das 9h.

Para esta semana, além do tradicional passeio de catamarã, a iniciativa propõe um mergulho no frevo, com circuito a pé, de bike, de ônibus e muito mais. As inscrições são feitas pelo site do projeto, que pode ser acessado aqui.

Programação

No sábado (15), haverá diversas opções, começando pelo Olha! Recife Recife Running Tour que traz o Circuito do Carnaval. Com saída da Praça do Arsenal, às 6h, a corrida levará os participantes a percorrer locais emblemáticos do Carnaval recifense, como o Monumento ao Frevo, a Ponte Duarte Coelho – onde se ergue o Galo da Madrugada –, e a Praça Sérgio Loreto, sede do Galo.

Durante o trajeto, haverá pequenas pausas de 3 a 5 minutos para explicação do guia de turismo, que acompanhará o percurso de bicicleta.

Ainda no sábado, às 9h, será realizado o Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes. Com saída do Catamaran Tours, este roteiro oferece uma visão privilegiada da cidade pelos rios que a cortam. Os participantes poderão contemplar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, a Rua da Aurora e as históricas pontes do Recife.

No mesmo horário, às 9h, acontece o Olha! Recife de ônibus: Recife - Olinda. Com saída da Praça do Arsenal, o passeio segue para a vizinha Olinda, onde os participantes conhecerão cenários do Carnaval, como os Quatro Cantos, o Mercado da Ribeira e a sede da Pitombeira. A experiência será acompanhada por uma orquestra de frevo.

Mais tarde, às 14h, entra em cena o especial de Carnaval Olha! Recife de ônibus: Circuito do Frevo. Com saída da Praça do Arsenal, os participantes visitarão o Paço do Frevo, a Praça Sérgio Loreto – sede do Galo da Madrugada –, o Monumento ao Frevo e, por fim, os Guerreiros do Passo, na Praça do Hipódromo, onde poderão participar de uma aula de frevo.

No domingo (16), às 9h, acontece uma nova oportunidade para o tour Olha! Recife de ônibus: Recife - Olinda. Com o mesmo roteiro do sábado, os participantes seguirão da Praça do Arsenal para Olinda, vivenciando o clima carnavalesco da cidade, acompanhados por uma orquestra de frevo.

Outra opção é o Olha! Recife pedalando, que também reforça o tema Recife - Olinda. O passeio de bicicleta parte da Praça do Arsenal e segue até Olinda, com paradas estratégicas ao longo do percurso para que o guia compartilhe curiosidades e histórias sobre a conexão entre as duas cidades, especialmente durante o Carnaval.

Na quarta-feira (19), às 14h, o Olha! Recife pé apresenta o roteiro “Frevo é Pra Tocar”. Com saída da Praça do Arsenal, o passeio leva os participantes a explorar locais onde o frevo se manifesta em símbolos e memórias, passando por museus, bonecos gigantes, estátuas, esculturas e pelas tradicionais sombrinhas coloridas.

O Olha! Recife é uma oportunidade para vivenciar a cultura carnavalesca da cidade de maneira única, seja correndo, pedalando, navegando pelos rios ou explorando a cidade de ônibus.

Recife Walking Tour

Na sexta-feira (21), o Olha! Recife realiza mais uma edição do Recife Walking Tour, com saída às 9h30 da Praça do Arsenal. Este roteiro fixo oferece uma oportunidade única para turistas e recifenses conhecerem os principais pontos turísticos e históricos da capital pernambucana.

Durante o passeio, os participantes visitarão a Rua do Bom Jesus, o Museu a Céu Aberto, as pontes históricas e a Avenida Rio Branco, além dos Museus do Pátio de São Pedro.

Programação completa

Olha! Recife Correndo: Running Tour

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 6h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife de catamarã: Recife e suas pontes

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 9h

Saída: Catamaran Tours



Olha! Recife de ônibus: Recife-Olinda

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal



Olha! Recife de ônibus: Circuito do Frevo

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife de ônibus: Recife-Olinda

Data: 16/02 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal



Olha! Recife pedalando: Recife-Olinda

Data: 09/02 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife a pé: Frevo pra Tocar

Data: 19/02 (quarta-feira)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal



Olha! Recife a pé: Recife Walking Tour

Data: 21/02 (sexta-feira)

Horário: 9h30

Saída: Praça do Arsenal

As inscrições de todas as atividades serão feitas pelo site do Olha! Recife, a partir das 9h desta quinta (13).



