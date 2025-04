"Olha!Recife": inscrições abertas para circuito por mercados e basílicas históricas da cidade

A- A+

Quem procura por uma atividade turística no Recife para os próximos dias já pode marcar na agenda para conferir o circuito "Olha!Recife". O evento passa por mercados e basílicas da capital pernambucana, ganha mais uma edição a partir deste sábado (12), com inscrições gratuitas já abertas.

Trajeto

No sábado, o circuito, que é uma corrida, vai começar já às 6h, com saída da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. O participante poderá percorrer alguns dos principais mercados da cidade, como os São José e da Boa Vista, seguindo para o Mercado da Madalena, onde termina a corrida.

Já às 9h do mesmo dia, quem quiser poderá desfrutar das belezas do Recife através dos rios que cortam a cidade é o "Olha!Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes" com saída do Catamaran Tours. Durante o passeio, é possível vislumbrar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, além da belíssima rua da Aurora e, é claro, as pontes históricas da cidade.

Circuito vai passar pelo Parque das Esculturas. - Foto: Bruno Lima

Rota pelas basílicas

Ainda no sábado, às 14h, será a vez do "Olha Recife de ônibus: Vitrais sacros", com saída da Praça do Arsenal. O roteiro leva a algumas igrejas que preservam belos vitrais religiosos, como a Matriz do Espinheiro, a Capela do Colégio Damas, a Matriz da Soledade e a Basílica do Sagrado Coração.

Já no domingo (13), às 9h, haverá o roteiro "Olha Recife a pé: Pátio de Santa Cruz e Arredores", com saída da Praça do Arsenal. O roteiro convida os participantes a explorar um dos recantos mais tradicionais da cidade, passando por locais como a Igreja de Santa Cruz, o Mercado da Boa Vista, a Rua da Glória, a Igreja de São Gonçalo e a estátua de Clarice Lispector.

Olha!Recife vai passar por basílicas da capital. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Quem preferir no domingo passear de bicicleta terá "Olha!Recife pedalando: Circuito das Basílicas". Com largada às 9h da Praça do Arsenal, o roteiro de bike levará os participantes para percorrer algumas das principais basílicas do Recife, entre elas a Basílica da Penha, do Carmo e a do Sagrado Coração.

Na quarta-feira (16), às 14h, a programação é intitulada "Olha Recife a pé: Circuito da Paixão de Cristo". Também com saída da Praça do Arsenal, o roteiro visitará locais marcados pela tradição religiosa e cultural da Semana Santa no Recife, como as basílica da Penha e a do Carmo, a Igreja de Santa Tereza D’Ávila e a Madre de Deus.

Na sexta (18), haverá o "Recife Walking Tour", às 9h30, roteiro fixo para turistas e recifenses conhecerem o Centro da cidade e os principais pontos turísticos e históricos do Bairro do Recife. A saída também vai ser da Praça do Arsenal, levando os turistas para conhecer a rua do Bom Jesus, o Museu a céu aberto, a avenida Rio Branco, as pontes do Recife, além dos Museus do Pátio de São Pedro e outros pontos turísticos importantes da cidade.

Como se inscrever

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do evento e preencher os dados requisitados. No momento de publicação da matéria, ainda havia vagas para todas as edições do "Olha! Recife a Pé".

