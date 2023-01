A- A+

Olha! Recife Olha! Recife promove passeios de catamarã gratuitamente pelas pontes do Recife O programa da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife proporciona percursos pelos pontos turísticos da cidade

Conhecer os pontos turísticos do Recife é uma atração de férias que atrai turistas e moradores da capital pernambucana. Para agregar na programação de férias, o programa Olha! Recife, gerido pela prefeitura, promove dois passeios de catamaran gratuitamente ao longo do mês de janeiro.

A iniciativa estima contemplar cem inscritos para o primeiro passeio, que ocorre no próximo sábado (14) às 09h, e mais cem para o segundo passeio, que será no dia 21/01 às 09h.

O passeio, chamado de Olha! Recife no Rio, guiará os visitantes pelas pontes da cidade, mostrando seus patrimônios históricos sob a perspectiva do rio. A saída do passeio será na sede do Catamaran Tours, no Cais de Santa Rita, bairro de São José.

Além do passeio de catamarã, ao longo do mês de janeiro o Olha! Recife oferta diversos percursos a pé ou de bike para conhecer o circuito judaico, o bairro do derby, avenida Ruy Barbosa, entre outros pontos turísticos da capital pernambucana.

Para participar das atrações, os interessados devem acessar o site do Olha! Recife e realizar as inscrições, que abrem todas as sextas-feiras a partir das 09h.

Além disso, é requisitado que os inscritos levem um quilo de alimento não perecível para garantir a participação.

