"Olha! Recife" promove roteiros com catamarã, ônibus, bike e caminhadas no início deste mês de maio
Com inscrições gratuitas a partir desta quinta-feira (30), a programação conta com passeios temáticos pelo centro, natureza e cultura popular
O projeto "Olha! Recife" abre o mês de maio com uma programação diversificada de passeios gratuitos que convidam recifenses e turistas a explorarem a cidade por diferentes perspectivas.
Nos dias 2 e 8 de maio, os roteiros incluem opções de catamarã, ônibus, bicicleta e caminhadas guiadas, passando por pontos históricos, culturais e ambientais da capital pernambucana.
As inscrições podem ser realizadas, a partir das 9h, nesta quinta-feira (30) por meio do site.
Neste sábado (2), a iniciativa oferece duas opções que iniciam a programação, ambas a partir das 9h. Com saída do Catamaran Tours, uma delas é "O Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes", que leva os participantes a conhecerem a cidade pelos rios, com vista para o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, a Rua da Aurora e as pontes históricas do Recife.
Também no sábado, a outra opção, com saída da Praça do Arsenal, se chama "Olha! Recife de Ônibus – Jardim Botânico do Recife". O passeio leva os inscritos para um mergulho na natureza, com visita aos jardins temáticos que reúnem espécies de diversas partes do mundo, além de espaços voltados para educação ambiental, oficinas e pesquisas.
Neste domingo (3), o projeto celebra, às 9h, o Dia do Sertanejo com o "Olha! Recife de Bike: Recife Sertanejo" e inclui um roteiro que promove um passeio ciclístico por locais que remetem à cultura sertaneja, como o Museu Cais do Sertão e a Praça Euclides da Cunha.
No mesmo dia, também a partir das 9h e com saída da Praça do Arsenal, acontece o "Olha! Recife a pé: Esculturas de Ferro", que convida os participantes a conhecerem obras em ferro espalhadas pela cidade, desde peças instaladas no século XIX até esculturas contemporâneas, valorizando a arte urbana do Recife.
Na próxima quarta-feira (6), às 14h, o roteiro do "Olha Recife a pé: Muafro e Poetas Negros" presta homenagem à presença negra na história da cidade. O percurso conta com uma visita ao Museu Afro e referências a importantes nomes da poesia negra recifense, como Miró da Muribeca e Solano Trindade.
Com saída da Praça do Arsenal, a programação encerra na próxima sexta-feira (8), às 9h30, com o tradicional Recife Walking Tour, que percorre o Recife Antigo, passando por pontos como a Rua do Bom Jesus, a Avenida Rio Branco, o Pátio de São Pedro e importantes museus e pontes da cidade.
Programação:
Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes
- Data: Sábado, 2 de maio
- Horário: 9h
- Saída: No Catamaran Tours
Olha! Recife de Ônibus – Jardim Botânico do Recife
- Data: Sábado, 2 de maio
- Horário: 9h
- Saída: Na Praça do Arsenal
Olha! Recife de Bike: Recife Sertanejo
- Data: Domingo, 3 de maio
- Horário: 9h
- Saída: Na Praça do Arsenal
Olha! Recife a pé: Esculturas de Ferro
- Data: Domingo, 3 de maio
- Horário: 9h
- Saída: Na Praça do Arsenal
Olha! Recife a pé: Muafro e Poetas Negros
- Data: Quarta-feira, 6 de maio
- Horário: 14h
- Saída: Na Praça do Arsenal
Recife Walking Tour (Olha! Recife a pé)
- Data: Sexta-feira, 8 de maio
- Horário: 9h30
- Saída: Na Praça do Arsenal