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SÃO JOÃO Olha! Recife une forró, tradição e patrimônio em roteiros temáticos de turismo pela cidade Programação ocorre entre 13 e 19 de junho e conta com passeios de catamarã, bicicletas, ônibus e caminhadas por diferentes pontos e marcos históricos da capital pernambucana

O Olha! Recife promove uma iniciativa especial entre 13 e 19 de junho com roteiros que valorizam a cultura junina, a história, a literatura e os patrimônios da cidade.

As atividades serão realizadas gratuitamente em diferentes formatos, contemplando passeios de catamarã, de bicicleta, de ônibus e caminhadas guiadas. As inscrições podem ser realizadas pelo site a partir desta quinta-feira (11).

Às 9h deste sábado (13), o roteiro de catamarã "Recife e Suas Pontes" convida os participantes a conhecerem a cidade a partir dos rios que marcaram sua formação e desenvolvimento.

Com saída do Catamaran Tours, no bairro de São José, o passeio percorre importantes cartões-postais do Recife, como o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, a Rua da Aurora e as pontes que conectam diferentes partes da cidade.

No mesmo dia e mesmo horário, também será realizado a programação de ônibus "Santos Juninos", que apresenta e datalha as origens religiosas das festas juninas por meio de pontos e locais relacionados às devoções de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo.

Durante o percurso, serão abordadas as histórias, tradições e símbolos ligados a uma das manifestações culturais mais populares do Nordeste. O ônibus sairá da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

No domingo (14), às 9h, o roteiro a pé "Circuito da Poesia – Poetas do São João" promove uma caminhada pelos lugares que homenageiam nomes importantes da cultura nordestina, como Ariano Suassuna, Luiz Gonzaga e Ascenso Ferreira.

A atividade reforça a relação entre literatura, cultura popular e tradição junina, retratando a importância da poesia, do cordel e das manifestações artísticas associadas ao período em que eles viveram.

Às 9h do mesmo dia, também ocorre o roteiro de bicicleta "Recife Sertanejo", que propõe uma reflexão sobre as conexões entre o sertão e a capital pernambucana, destacando e aprofundando temas como migração, memória e identidade cultural.

Esse percurso conta com visitas a espaços simbólicos, como o Memorial Luiz Gonzaga e a Praça Euclides da Cunha. A concentração para os tours também será na Praça do Arsenal.

Do mesmo modo, na quarta-feira (17), às 14h, o Olha! Recife realiza o "Circuito do Forró", uma caminhada que percorre monumentos, equipamentos culturais e espaços de memória relacionados ao estilo e gênero musical que se tornou um dos principais símbolos da cultura nordestina.

No trajeto, histórias, ritmos, instrumentos, danças e personagens, ligados à consolidação do forró na cultura brasileira, serão apresentadas de forma clara e acessível. O ponto de saída também será a Praça do Arsenal.

Às 9h30 da sexta-feira (19), a agenda prevê mais uma edição do Recife Walking Tour, roteiro fixo voltado para moradores e turistas que encerra a programação da semana.

O passeio também sai da Praça do Arsenal, percorrendo alguns dos principais marcos históricos do Bairro do Recife, incluindo a Rua do Bom Jesus, a Avenida Rio Branco, as pontes do centro histórico e o Pátio de São Pedro.

Programação:

Olha! Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes

Data: Sábado, 13 de junho

Horário: 9h

Saída: Catamaran Tours - São José, Recife

Olha! Recife de Ônibus: Santos Juninos

Data: Sábado, 13 de junho

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Olha! Recife a Pé: Circuito da Poesia – Poetas do São João

Data: Domingo, 14 de junho

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Olha! Recife de Bicicleta: Recife Sertanejo

Data: Domingo, 14 de junho

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Olha! Recife a Pé: Circuito do Forró

Data: Quarta-feira, 17 de junho

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Recife Walking Tour

Data: Sexta-feira, 19 de junho

Horário: 9h30

Saída: Praça do Arsenal

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