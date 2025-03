A- A+

SAÚDE Olhar para imagens da natureza tem um efeito poderoso no cérebro; entenda Estudo mostrou que simplesmente olhar para a natureza ou para fotos digitais dela pode aliviar a dor

Simplesmente olhar para a natureza – ou mesmo apenas fotos digitais dela – pode aliviar a dor, de acordo com uma nova pesquisa que escaneou o cérebro de pessoas que receberam choques elétricos.

Os muitos benefícios da natureza para a saúde foram documentados por décadas de pesquisa. Mais de 40 anos atrás, um estudo pioneiro mostrou que pacientes hospitalizados precisavam de menos analgésicos e se recuperavam mais rápido quando olhavam pela janela para um espaço verde em vez de uma parede de tijolos.

— No entanto, até agora, as razões subjacentes para esse efeito não estavam claras — diz Maximilian Steininger, neurocientista da Universidade de Viena e autor principal de um estudo publicado recentemente na revista científica Nature Communications.





O problema é que tanto a natureza quanto a dor podem ser subjetivas. Como as pessoas gostam da natureza, ela pode ter um efeito placebo. Ou e se não for a natureza que reduz a dor, mas a vida na cidade que a aumenta?

Para descobrir mais, os pesquisadores registraram a atividade cerebral de 49 voluntários usando imagens de ressonância magnética funcional (fRMI). Os indivíduos olhavam para imagens diferentes enquanto recebiam uma série de choques elétricos — alguns mais dolorosos do que outros — nas costas da mão esquerda.

A primeira cena retratava um lago cercado por árvores balançando ao vento, enquanto os sons de folhas farfalhantes e canto de pássaros tocavam ao fundo. Na segunda cena, alguns elementos urbanos, como prédios, bancos e vielas, foram adicionados, enquanto o barulho da cidade se intrometia. A terceira cena era de um escritório, com os móveis monótonos e o zumbido do trabalho.

Implicações práticas importantes

Os participantes não apenas relataram sentir menos dor ao olhar para as paisagens naturais, como as imagens de fMRI mostraram que havia uma diferença em seus cérebros.

"Nosso estudo é o primeiro a fornecer evidências de varreduras cerebrais de que isso não é apenas um efeito placebo", afirma Steininger em comunicado.

As cenas da natureza provocaram diminuição da atividade em uma parte do cérebro envolvida na percepção da dor, chamada nocicepção. No entanto, outras áreas ligadas à regulação da dor não foram significativamente afetadas.

Os pesquisadores disseram que os resultados podem ser porque os ambientes naturais capturam a atenção das pessoas, desviando-as da sensação de dor.

Isso é conhecido em psicologia como a "teoria da restauração da atenção".

— O fato de que esse efeito de alívio da dor pode ser alcançado por meio de uma exposição virtual à natureza, que é fácil de administrar, tem implicações práticas importantes — avalia o coautor do estudo Alex Smalley, da Universidade de Exeter, no Reino Unido.

Também "abre novos caminhos para a pesquisa para entender melhor como a natureza impacta nossas mentes", acrescenta.

