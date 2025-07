Olha!Recife apresenta criaturas lendárias da cidade

A- A+

Neste sábado (05), às 09h, teremos o Olha!Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes. Com saída do Catamaran Tours, este roteiro levará os participantes a conhecer o Recife pelos rios que estruturam a cidade. Durante o trajeto, será possível observar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, a Rua da Aurora e diversas pontes históricas, como a Maurício de Nassau, a Buarque de Macedo e a Princesa Isabel, que conectam o centro da cidade e revelam a evolução urbana do Recife ao longo dos séculos.

Ainda no sábado, às 14h, o Olha!Recife de Ônibus: Animais fantásticos do Recife e onde habitam apresenta um roteiro inusitado que resgata as figuras simbólicas e curiosas espalhadas pela cidade. Com saída da Praça do Arsenal, o percurso passa pelo Leão Gigante de Nuca, no Terminal Marítimo; o Veado Branco do Beco do Veado; as Gárgulas do Museu do Trem; e o Caranguejo da Rua da Aurora, revelando a presença desses personagens no imaginário urbano recifense.

No domingo (06), às 9h, o Olha!Recife a Pé: Janelas para o rio, propõe uma caminhada por áreas que mantêm viva a relação do Recife com suas águas. Com saída da Praça do Arsenal, o passeio percorre o Cais da Alfândega, o Cais do Imperador, a Rua do Sol e a Rua da Aurora – ponto em que o rio encontra o mar e marca simbolicamente o nascimento do Atlântico.

Olha!Recife a Pé: Janelas para o rio, tem a Rua da Aurora como itinerário do passeio - Foto: Divulgação

Também no domingo, mas às 9h, é a vez do Olha!Recife Pedalando: Bairro da Soledade. Com saída da Praça do Arsenal, o passeio convida os ciclistas a percorrer um dos bairros mais tradicionais do Recife, marcado pela presença de instituições religiosas, educacionais e culturais. No roteiro, estão o Beco do Estudante, a Igreja Matriz da Soledade e o antigo convento, a Praça Osvaldo Cruz e o Palácio da Soledade — pontos que ajudam a compreender a formação urbana e a história local dessa região central da cidade.

Na quarta-feira (09), às 14h, o passeio Olha!Recife a Pé: Museu da cidade e arredores. Com saída da Praça do Arsenal, convida os participantes a descobrir o entorno do Forte das Cinco Pontas. A caminhada visita o Museu da Cidade do Recife e explora o bairro de São José, passando por pontos que preservam a memória da cidade, como a Praça Sérgio Loreto, o Mercado de São José e o Pátio do Terço.

Na sexta-feira (11), às 09h30, acontece o Recife Walking Tour, roteiro fixo voltado para turistas e moradores interessados em conhecer os principais pontos históricos do Recife Antigo. Com saída da Praça do Arsenal, o percurso inclui a Rua do Bom Jesus, o Museu a Céu Aberto, a Avenida Rio Branco, as pontes do centro e o conjunto de Museus do Pátio de São Pedro, entre outros locais que contam a história da cidade desde o período colonial até os dias atuais.

Parque das esculturas, próximo ao Marco Zero do Recife - Foto: Divulgação/PCR





