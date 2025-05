Olha!Recife divulga programação especial para este fim de semana; veja detalhes

A- A+

O Olha!Recife divulgou a programação gratuita para este fim de semana com roteiros diversos para todos os públicos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site a partir desta quinta-feira (15).

Os passeios podem ser feitos a pé, de ônibus ou de catamarã e devem explorar a cultura rica da capital de Pernambuco.

Para iniciar a 23ª Semana Nacional dos Museus, um novo roteiro de bicicleta será disponibilizado na área central da cidade na manhã de domingo (17), a partir das 9h. Os ciclistas devem percorrer pelos bairros da Boa Vista, São José, Santo Antônio e Recife.

O destaque é para a exposição “Invisíveis Monumentos: Corpos que Contam a Cidade”, com intervenções de arte urbana em técnica lambe-lambe, conectadas a um circuito digital com mapa, catálogo e mural colaborativo.

O tradicional Olha!Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes ocorre no sábado (17), às 9h. O roteiro sai do Catamaran Tours e levará os inscritos para conhecer Recife através dos rios que cortam a cidade.

No sábado à tarde, acontece o Olha!Recife de ônibus: Pina e Brasília Teimosa, às 14h. A saída é da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. O passeio visita espaços turísticos da Zona Sul da capital, além de lugares religiosos como Igreja do Rosário Matriz do Pina e o Convento de São Félix.

Os cinéfilos também contarão com uma visita especial com o Olha!Recife a Pé, que oferecerá uma imersão na era de ouro dos cinemas de rua de Recife com um roteiro especial neste domingo (18), às 9h.

PROGRAMAÇÃO:

Inscrições através do site www.olharecife.com.br



Olha!Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes

17/05 - saída às 09:00 Catamarã Tours

Olha!Recife de Ônibus: Pina e Brasília Teimosa

17/05 - saída às 14:00 Praça do Arsenal

Olha!Recife a Pé: Recife dos Cinemas

18/05 saída às 09:00 Praça do Arsenal

Olha!Recife Pedalando: Artes nas Paredes

18/05 saída às 09:00 Praça do Arsenal

