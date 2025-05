A- A+

Passeios Olha!Recife divulga programação para o fim de semana com visita gratuita ao Jardim Botânico As inscrições devem ser realizadas no site do projeto, que proporciona diversas opções de passeio com entrada franca

As inscrições para a programação do Olha!Recife deste fim de semana já estão abertas, que deve proporcionar aos participantes um maior contato com o meio ambiente.

Por meio do site da iniciativa, os interessados poderão escolher entre passeios a pé, de catamarã, de ônibus ou de bicicleta para espaços turísticos da capital pernambucana.

Os passeios ocorrem todas as semanas e são promovidos pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. Todas as atividades contam com a presença de guias turísticos.

Todas as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do link: www.olharecife.com.br

Programação:

Sábado, dia 31/05, às 9h - Olha!Recife de Catamarã: Recife e Suas Pontes saindo do Catamaran Tours. O roteiro levará os inscritos para conhecer o Recife através dos rios que cortam a cidade. Durante o passeio, será possível vislumbrar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, além da rua da Aurora e as pontes históricas da cidade.

Sábado, 31/05, às 9h - Olha!Recife de Ônibus: Jardim Botânico e Lagoa do Araçá. O roteiro vai propor uma pausa no cotidiano para respirar a natureza e refletir sobre os ecossistemas urbanos.

Com saída da Praça do Arsenal, o passeio visitará o Jardim Botânico do Recife, um dos principais refúgios de biodiversidade da cidade, e a Lagoa do Araçá, espelho d’água e espaço de resistência ambiental na Zona Sul.

Domingo, 1/06, às 9h, o passeio do Olha!Recife a Pé: Bairro da Encruzilhada, convida os participantes a conhecer mais sobre as histórias do bairro da Zona Norte da cidade. A saída acontece no Mercado da Encruzilhada, seguindo pelo Monumento ao Jahu, a Igreja Nossa Senhora de Belém, a Antiga Vila do Moinho e o Beco da Coragem.

Domingo, 1/06, às 9h, o Olha!Recife Pedalando: Conventos e Mosteiros, levará os ciclistas a uma rota de contemplação e de arquitetura religiosa. O passeio passará pelo Convento dos Oratorianos, Convento de Santo Antônio, Antigo Colégio dos Jesuítas e o Convento dos Capuchinhos.

Na primeira semana de junho, na quarta-feira (4), às 14h, será realizado o Olha!Recife a Pé: Um pé de quê”, que vai propor um olhar sensível para as árvores e espécies que fazem parte da história das ruas do Recife.

Com saída da Praça do Arsenal, o roteiro percorre o Fícus da Bom Jesus, as Palmeiras Imperiais do Arsenal, a Castanheira da Praia (coração-de-nego) da Avenida Rio Branco, os cajueiros e tamarineiros da Praça da República e o mangue do Capibaribe, revelando como a flora urbana guarda memórias da cidade.

O Recife Walking Tour acontecerá na próxima sexta-feira, às 9h30, e contará com um roteiro fixo para turistas e recifenses conhecerem o centro do Recife e os principais pontos turísticos e históricos do Bairro do Recife, com saída da Praça do Arsenal.

O passeio leva os turistas para conhecerem a rua do Bom Jesus, o Museu a céu aberto, a Avenida Rio Branco, as pontes do Recife, além dos Museus do Pátio de São Pedro e outros pontos turísticos importantes da cidade.



