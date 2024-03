'Olhos de gato': entenda a condição que muda o formato das pupilas

A- A+

É possível não ter as pupilas com o formato redondo? Anelize Kloster, moradora do Paraná, viralizou nas redes sociais após mostrar seus olhos. A contadora chamou atenção dos internautas por ter "olhos de gato", por sua pupila parecer uma elipse, como a dos felinos.

Isto acontece por uma condição chamada de coloboma ocular. Ela pode ser causada por uma falha cromossômica, no DNA, ou a partir de uma malformação durante o período de desenvolvimento embrionário. Também pode ocorrer na retina, pálpebras ou nervo óptico.

"Eu tenho 'olho de gato', é claro que as pessoas perguntam se eu uso lente. Mas não uso não!", afirma a paranaense em um dos vídeos postados no Instagram sobre o tema.

Em seu perfil pessoal, Anelize compartilhou fotos de quando era criança para provar que não utiliza filtros.

O coloboma prejudica a visão?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, pessoas com coloboma podem enxergar normalmente, se esta não estiver aliada a outra anormalidade nos olhos. No entanto, a sensibilidade à luz é um sintoma comum, que pode ser reduzido com o uso de lentes de contato coloridas.

