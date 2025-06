A- A+

Robótica Pernambuco recebe primeira fase da Olimpíada Brasileira de Robótica nesta quinta (26) Competição acontece na Escola Técnica Estadual José Alencar Gomes da Silva, no bairro do Janga, em Paulista (RMR)

O município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe, nesta quinta (26) e sexta-feiras (27), a primeira etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

Consolidada há mais de 10 anos no estado, a OBR reúne estudantes do ensino fundamental, médio e técnico em uma grande celebração do conhecimento, da inovação e da criatividade.

O evento tem como missão democratizar o acesso à robótica, estimular o interesse pela ciência e engenharias e formar jovens talentos para os desafios do futuro.

A programação da Olimpíada Brasileira de Robótica acontece a partir das 8h, na Escola Técnica Estadual José Alencar Gomes da Silva, localizada na Rua Rivadávia Miranda de Souza, 170, no bairro do Janga, em Paulista. A OBR tem entrada gratuita e é aberta ao público.

A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas circulem pelo evento, incluindo familiares, educadores, patrocinadores e visitantes.

Olimpíada Brasileira de Robótica

A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Robótica é voltada para escolas estaduais, com competições nos níveis 1 (do primeiro ao oitavo ano do Ensino Fundamental) e 2 (do oitavo e nono ano do Fundamental, Ensino Médio e/ou Técnico).

Neste ano, mais de 1.000 competidores participam das disputas em duas modalidades: Robótica de Resgate, na qual os estudantes constroem robôs autônomos capazes de salvar vítimas em ambientes simulados de desastre; e Robótica Artística, que desafia os participantes a criarem apresentações artísticas com o uso de robôs, como dança, teatro, mágica e shows de comédia.

Vale destacar que a OBR não é apenas uma competição. É um espaço de aprendizado, troca de experiências e inspiração, onde jovens desenvolvem habilidades como raciocínio lógico, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Os destaques da etapa regional avançam para a fase Estadual, podendo também competir na etapa Nacional. No caso do Nível 2 (estudantes do ensino médio e técnico), há ainda a possibilidade de classificação para a etapa mundial.

Em agosto, ocorre a 2ª etapa regional, destinada às escolas municipais e particulares de Pernambuco, reforçando o compromisso da OBR em aproximar a tecnologia do cotidiano escolar e ampliar o acesso ao universo da robótica.



