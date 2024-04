A- A+

EDUCAÇÃO Olimpíada de Matemática bate recorde e alcança 99,9% dos municípios do país A edição deste ano da Obmep também conta com 56.513 escolas participantes, o maior número registrado desde 2005

A 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) bateu dois recordes: maior número de escolas participantes, com 56.513 instituições, e a marca de 5.564 cidades abrangidas — o que representa uma cobertura de 99,9% dos municípios brasileiros. Somente municípios do Rio Grande do Sul não possuem nenhuma escola cadastrada. Em todas as outras cidades do país, ao menos uma instituição tem a prática que inscrever seus alunos na Obmep.

A Olimpíada é realizada desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Ao todo, 18,5 milhões de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio vão participar da maior competição científica do país nesta edição.

Neste ano, as provas da Olimpíada serão aplicadas em 4 de junho (1ª fase) e 19 de outubro (2ª fase). A divulgação dos vencedores está marcada para 20 de dezembro. Premiados com medalha nacional de ouro, prata ou bronze garantem o ingresso no Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que oferece aulas avançadas em matemática e uma bolsa de R$ 300 para estudantes de escolas públicas premiados que integram o programa.

A Obmep irá distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para estimular cada vez mais a participação dos estudantes, a Olimpíada também irá premiar alunos com melhor desempenho estadual. Ao menos 20,5 mil medalhas estaduais vão ser distribuídas. A premiação estadual não permite acesso ao PIC.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e do Ministério da Educação (MEC). A competição contribui para estimular o estudo da Matemática no Brasil, identificar jovens talentosos e promover a inclusão social pela difusão do conhecimento.

Veja também

ARBOVIROSE Brasil já tem mais de 3 milhões de casos de dengue em 2024