Olimpíada de Matemática Mirim: Impa abre inscrições para alunos do 2º ao 5º ano

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) abriu as inscrições para a 2ª Olimpíada Mirim-OBMEP, competição de matemática voltada a alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Após o sucesso da 1ª edição, que contou com 2,7 milhões de estudantes de escolas públicas, a organização incluiu as escolas privadas este ano. As inscrições podem ser feitas pelas instituições de ensino ou secretarias de educação até 16 de junho em olimpiadamirim.obmep.org.br. (veja passo a passo abaixo)

O diretor-adjunto do IMPA e coordenador-geral da OBMEP, Claudio Landim, explica que a realização da olimpíada tem como objetivo transformar a relação das crianças com a disciplina através de propostas lúdicas e criativas.

A 2ª edição da Olimpíada Mirim traz muitos desafios: despertar o interesse das crianças pela matemática, envolver os professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental e aumentar a participação das escolas, afirma Landim.

A inclusão das escolas privadas na olimpíada garante que um número maior de alunos tenha acesso a um material didático que estimula o raciocínio lógico. Este processo já é visto na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que desde 2017 conta com a participação das instituições particulares.

Segundo o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, a competição também tem grande potencial de aprofundar os conhecimentos dos professores de educação básica, que no ciclo inicial do ensino fundamental não têm formação específica em matemática.

Queremos levar a todos os benefícios amplamente comprovados que a OBMEP tem no ensino de matemática. A olimpíada tem também como alvo um ator crucial nesse processo, que é o professor. Como no ciclo inicial do ensino fundamental os docentes não têm formação específica em matemática, nosso objetivo é dotá-los de meios para enriquecerem as suas aulas, explica

Datas das provas

A Olimpíada Mirim-OBMEP será realizada em duas fases, ambas aplicadas pelas escolas. A 1ª fase ocorre em 28 de agosto e consiste em uma prova classificatória composta de quinze questões objetivas (múltipla escolha). Alunos classificados nesta etapa poderão participar da 2ª fase, em 9 de novembro, também constituída de quinze questões objetivas.

O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, divididos nos níveis Mirim 1 (2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do Ensino Fundamental).

Para celebrar o desempenho dos alunos, a Olimpíada Mirim vai disponibilizar certificados digitais correspondentes a medalhas de ouro, prata e bronze.

Saiba como se inscrever

Para se inscrever, é necessário acessar o site olimpiadamirim.obmep.org.br e utilizar o código MEC/INEP para cadastrar uma senha. O acesso à área restrita será feito a partir do login (código MEC/INEP) e senha criada no ato de inscrição. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas públicas municipais, estaduais, federais, secretarias de educação e pelas unidades privadas.

A inscrição das escolas públicas é gratuita e a das escolas privadas está vinculada ao pagamento, dentro do prazo, da taxa de inscrição. O valor varia entre R$ 40 e R$ 160.

Na inscrição, o responsável pela candidatura deve informar o número total de alunos participantes por nível: Mirim 1 e Mirim 2. Não é necessário fazer a inscrição nominal de cada estudante.

