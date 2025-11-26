Olimpíada Nacional de Ciências: estudante pernambucano integra lista dos mais bem classificados
Aluno do Colégio Saber Viver é habilitado para cerimônia nacional de premiação em Brasília
O estudante Luca Felipe Feijó Lira, de 16 anos, foi reconhecido pela Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) como um dos 10 alunos mais bem classificados de Pernambuco em seu nível. A confirmação veio por meio de comunicado enviado à escola pela coordenação nacional da olimpíada, que também anunciou a participação do aluno na Solenidade Nacional de Premiação, marcada para 3 de dezembro de 2025, às 10h, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em Brasília.
A classificação de Luca confirma uma rotina de dedicação acadêmica. O professor de matemática e coordenador de olimpíadas do colégio, Daniel Danilo, explica que o aluno acumula resultados expressivos em competições científicas e mantém desempenho constante ao longo dos anos letivos.
Segundo o educador, a postura disciplinada e o envolvimento nas atividades escolares contribuíram diretamente para o resultado alcançado na ONC.
ONC reúne estudantes de todo o país
A Olimpíada Nacional de Ciências é uma das maiores competições estudantis do Brasil e avalia conhecimentos em química, física, biologia e história da ciência. A disputa envolve estudantes de todas as regiões, o que amplia o impacto da classificação obtida pelo aluno pernambucano.
Serviço
Solenidade Nacional de Premiação da ONC 2025
Data: 3 de dezembro de 2025
Horário: 10h
Local: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Brasília
Evento: Cerimônia nacional de premiação da Olimpíada Nacional de Ciências
Com informações da assessoria