A- A+

Educação Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2026 abre inscrições; veja como participar Neoenergia Pernambuco integra projeto que incentiva estudantes e professores a participarem da olimpíada sobre uso seguro e eficiente da energia

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 estão abertas.

Até o dia 15 de setembro, estudantes e professores do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país podem realizar a inscrição por meio do site oficial da ONEE (ONEE - Olimpíada Nacional de Eficiência Energética).

A iniciativa promove a conscientização sobre o consumo consciente de energia, sustentabilidade e inovação por meio de atividades gamificadas e desafios educativos.

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, coordenada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

A competição conta com a participação das distribuidoras do Grupo Neoenergia — Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Elektro e Neoenergia Brasília — além de outras 43 concessionárias de energia elétrica de todo o Brasil.

De acordo com o analista de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Douglas Travassos, a ONEE é uma oportunidade de aproximar estudantes e professores de temas essenciais para o futuro, como o uso consciente da energia e a sustentabilidade.

"Ao incentivar a participação das escolas, contribuímos para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para adotar práticas responsáveis no dia a dia, fortalecendo o papel da educação na transformação da sociedade", destacou.

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026

Quem pode participar: estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio

Inscrições: até 15 de setembro de 2026

Formação de professores: até setembro de 2026

Desafios gamificados, fase 1: de 4 a 18 de setembro de 2026

Provas, fase 1: de 21 a 25 de setembro de 2026

Inscrições e informações: Site oficial da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Veja também