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Educação

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2026 abre inscrições; veja como participar

Neoenergia Pernambuco integra projeto que incentiva estudantes e professores a participarem da olimpíada sobre uso seguro e eficiente da energia

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Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 está com as inscrições abertasOlimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 está com as inscrições abertas - Foto: Neoenergia/Divulgação

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 estão abertas.

Até o dia 15 de setembro, estudantes e professores do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país podem realizar a inscrição por meio do site oficial da ONEE (ONEE - Olimpíada Nacional de Eficiência Energética).

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A iniciativa promove a conscientização sobre o consumo consciente de energia, sustentabilidade e inovação por meio de atividades gamificadas e desafios educativos.

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, coordenada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

A competição conta com a participação das distribuidoras do Grupo Neoenergia — Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Elektro e Neoenergia Brasília — além de outras 43 concessionárias de energia elétrica de todo o Brasil.

De acordo com o analista de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Douglas Travassos, a ONEE é uma oportunidade de aproximar estudantes e professores de temas essenciais para o futuro, como o uso consciente da energia e a sustentabilidade.

"Ao incentivar a participação das escolas, contribuímos para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para adotar práticas responsáveis no dia a dia, fortalecendo o papel da educação na transformação da sociedade", destacou. 

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026

Quem pode participar: estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio
Inscrições: até 15 de setembro de 2026
Formação de professores: até setembro de 2026
Desafios gamificados, fase 1: de 4 a 18 de setembro de 2026
Provas, fase 1: de 21 a 25 de setembro de 2026
Inscrições e informações: Site oficial da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

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