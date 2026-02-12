A- A+

CARNAVAL 2026 Olinda: 37º Encontro dos Bonecos Gigantes leva romance e tradição às ladeiras no Carnaval Mulher da Sombrinha, antigo romance do Homem da Meia-Noite, é uma das homenageadas e chega à cidade para reacender essa história de amor

O 37º Encontro dos Bonecos Gigantes de Olinda acontece na Terça de Carnaval (17), a partir das 8h, e reúne cerca de 100 bonecos gigantes que desfilarão pelas ruas e ladeiras históricas da cidade. A solenidade promete emocionar o público e conta com um enredo cheio de tradição, romance e valorização da cultura popular.

A partir das 9h30, o Largo do Guadalupe, ao lado da igreja, recebe o palco do "Esquenta da Folia", com a apresentação do cantor Charles Teone, quatro orquestras de frevo, passistas e os tradicionais Clarins, responsáveis pelo simbólico “Abre Alas”. A saída do cortejo está prevista para às 10h30.

Além da grandiosidade do desfile, o encontro deste ano traz como destaque um enredo lúdico que remete aos clássicos amores de Carnaval. A homenageada especial é a Mulher da Sombrinha, boneca gigante do município de Catende, conhecida por arrastar multidões em sua cidade.

Antiga namorada do Homem da Meia-Noite, a bela moça reencontrou o Calunga em um desfile realizado em 2025 e decidiu ir à Olinda para disputar novamente o seu amor.

A Mulher da Sombrinha, boneca gigante de Catende, município da Mata Sul de Pernambuco. Foto: Divulgação

Solteirão convicto aos 94 anos, o Homem da Meia-Noite, namorado oficial da Mulher do Dia e pai do Menino da Tarde, primeiro boneco criado por Mestre Silvio Botelho, estará no centro desse romance simbólico que promete envolver foliões e admiradores dos gigantes.

A Mulher da Sombrinha já está em Olinda, hospedada na residência do Mestre Silvio Botelho, pai dos bonecos gigantes, e sairá da sede do Homem da Meia-Noite em direção à concentração, ao lado do Calunga.

Durante a concentração, Mestre Silvio Botelho também realizará as homenagens deste ano, que serão concedidas a Pai Jorge de Bessem, responsável pelas Águas de Oxalá e pela Noite dos Tambores Silenciosos do Recife; a Gilberto Giba Sobral (in memoriam); e à própria Mulher da Sombrinha.

O encontro reforça a conexão entre os bonecos gigantes de Olinda e os gigantes do interior do estado, destacando a força da cultura popular pernambucana.

“Os bonecos de Olinda são os melhores da Galáxia”, afirma o pai dos bonecos gigantes.

Serviço

Evento: 37º Encontro dos Bonecos Gigantes de Olinda

Data: Terça-feira de Carnaval

Concentração: 8h

Palco do Esquenta da Folia: 9h30

Saída do desfile: 10h30

Local: Largo do Guadalupe – Olinda

