EVENTO Olinda: 3º Natal Revolks compõe agenda do fim de semana com exposição de carros e atrações cult Evento acontece neste sábado (20), na Praça do Carmo, com exposição de veículos antigos e elétricos, feira gastronômica, espaço kids e ação solidária

Quem busca opção de lazer em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste final de semana, já pode anotar na agenda: neste sábado (20), a Praça do Carmo recebe o 3º Natal Revolks.

Este é um evento que mistura exposição de carros antigos e elétricos com programação cultural, gastronomia e atividades para toda a família, das 15h às 23h.

A mostra reúne clássicos das décadas de 1960 a 1990, incluindo ícones do automobilismo brasileiro, e promete atrair colecionadores e o público em geral. A expectativa da organização é de circulação de cerca de 5 mil pessoas ao longo do dia.

Além dos veículos, o evento contará com feira gastronômica, de artesanato, espaço kids e atrações musicais, transformando a Praça do Carmo em um grande ponto de encontro para moradores e visitantes.

O 3º Natal Revolks é promovido pelo grupo Revolks Aircooled, em parceria com a Prefeitura de Olinda, e também tem caráter solidário.

A organização solicita, de forma voluntária, a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições do município | Foto: PMO / Divulgação

Serviço

Evento: 3º Natal Revolks

Quando: Sábado, 20 de dezembro

Horário: 15h às 23h

Local: Praça do Carmo – Avenida Liberdade, Olinda

Entrada: Gratuita

Ação solidária: Doação voluntária de 2 kg de alimentos não perecíveis

