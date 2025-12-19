Olinda: 3º Natal Revolks compõe agenda do fim de semana com exposição de carros e atrações cult
Evento acontece neste sábado (20), na Praça do Carmo, com exposição de veículos antigos e elétricos, feira gastronômica, espaço kids e ação solidária
Quem busca opção de lazer em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste final de semana, já pode anotar na agenda: neste sábado (20), a Praça do Carmo recebe o 3º Natal Revolks.
Este é um evento que mistura exposição de carros antigos e elétricos com programação cultural, gastronomia e atividades para toda a família, das 15h às 23h.
A mostra reúne clássicos das décadas de 1960 a 1990, incluindo ícones do automobilismo brasileiro, e promete atrair colecionadores e o público em geral. A expectativa da organização é de circulação de cerca de 5 mil pessoas ao longo do dia.
Além dos veículos, o evento contará com feira gastronômica, de artesanato, espaço kids e atrações musicais, transformando a Praça do Carmo em um grande ponto de encontro para moradores e visitantes.
O 3º Natal Revolks é promovido pelo grupo Revolks Aircooled, em parceria com a Prefeitura de Olinda, e também tem caráter solidário.
Serviço
Evento: 3º Natal Revolks
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 15h às 23h
Local: Praça do Carmo – Avenida Liberdade, Olinda
Entrada: Gratuita
Ação solidária: Doação voluntária de 2 kg de alimentos não perecíveis