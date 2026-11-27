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Capacitação Olinda abre inscrições para curso de Condutora de Turismo em Espaços Culturais Formação começa no dia 1º de dezembro, na Escola de Turismo de Olinda, e é voltada para mulheres a partir dos 16 anos

A prefeitura de Olinda abriu inscrições para o curso de Condutora de Turismo em Espaços Culturais. A iniciativa é voltada para mulheres com idade a partir de 16 anos que tenham ensino fundamental incompleto. As interessadas podem realizar a inscrição por meio do link.

A formação tem início previsto para o dia 1º de dezembro, das 14h às 17h, na Escola de Turismo de Olinda, localizada na Rua Prudente de Morais, 472, no bairro do Carmo.

De acordo com a prefeitura, o curso tem como objetivo oferecer formação na área do turismo cultural, e ampliar a possibilidade de atuação profissional das participantes em espaços que preservam a história, a memória e as tradições locais. A ação é realizada em parceria com o Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

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