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OLINDA Olinda abre matrículas para escolinhas esportivas na Vila Olímpica; saiba como fazer Vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; inscrições devem ser feitas presencialmente em Rio Doce

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Começou nesta segunda-feira (23) o período de matrículas para as escolinhas esportivas da Vila Olímpica. As atividades são gratuitas e voltadas para o público na faixa etária entre 6 e 17 anos.



As aulas ocorrem na Vila Olímpica, em Rio Doce, com dias fixos para cada modalidade:

Segundas e quartas: Futebol, Futsal, Voleibol e Natação.



Futebol, Futsal, Voleibol e Natação. Terças e quintas: Handebol, Karatê, Percussão e Natação.

Os horários são definidos pelos professores após uma avaliação técnica, que direciona o aluno para a turma adequada conforme seu desempenho e experiência, além da idade.

Documentação e inscrições

As inscrições são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Av. Cel. Frederico Lundgren, 467. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

RG ou certidão de nascimento do aluno e CPF;



Declaração escolar e comprovante de residência;



Documentos do responsável;



Declaração médica de aptidão física (e liberação dermatológica para natação).

Para dúvidas e informações adicionais, a Diretoria de Esportes disponibiliza o telefone (81) 99643-0375.

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