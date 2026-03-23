Olinda abre matrículas para escolinhas esportivas na Vila Olímpica; saiba como fazer
Vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; inscrições devem ser feitas presencialmente em Rio Doce
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Começou nesta segunda-feira (23) o período de matrículas para as escolinhas esportivas da Vila Olímpica. As atividades são gratuitas e voltadas para o público na faixa etária entre 6 e 17 anos.
As aulas ocorrem na Vila Olímpica, em Rio Doce, com dias fixos para cada modalidade:
- Segundas e quartas: Futebol, Futsal, Voleibol e Natação.
- Terças e quintas: Handebol, Karatê, Percussão e Natação.
Os horários são definidos pelos professores após uma avaliação técnica, que direciona o aluno para a turma adequada conforme seu desempenho e experiência, além da idade.
Documentação e inscrições
As inscrições são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Av. Cel. Frederico Lundgren, 467. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:
- RG ou certidão de nascimento do aluno e CPF;
- Declaração escolar e comprovante de residência;
- Documentos do responsável;
- Declaração médica de aptidão física (e liberação dermatológica para natação).
Para dúvidas e informações adicionais, a Diretoria de Esportes disponibiliza o telefone (81) 99643-0375.