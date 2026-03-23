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Olinda abre matrículas para escolinhas esportivas na Vila Olímpica; saiba como fazer

Vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; inscrições devem ser feitas presencialmente em Rio Doce

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Olinda abre matrícula para escolinhas esportivas na Vila OlímpicaOlinda abre matrícula para escolinhas esportivas na Vila Olímpica - Foto: Secom Olinda

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Começou nesta segunda-feira (23) o período de matrículas para as escolinhas esportivas da Vila Olímpica. As atividades são gratuitas e voltadas para o público na faixa etária entre 6 e 17 anos.

As aulas ocorrem na Vila Olímpica, em Rio Doce, com dias fixos para cada modalidade:

Os horários são definidos pelos professores após uma avaliação técnica, que direciona o aluno para a turma adequada conforme seu desempenho e experiência, além da idade.

Documentação e inscrições
As inscrições são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Av. Cel. Frederico Lundgren, 467. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Para dúvidas e informações adicionais, a Diretoria de Esportes disponibiliza o telefone (81) 99643-0375.

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