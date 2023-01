Olinda abre período de confirmação de matrícula para estudantes novatos

A- A+

A Prefeitura de Olinda iniciou o período de confirmação de matrícula para estudantes novatos da rede municipal de ensino. Até o próximo dia 13 de janeiro, pais ou responsáveis podem procurar uma das 73 unidades de ensino na cidade para efetuar o procedimento.

Segundo a gestão municipal, as escolas da rede estão sendo requalificadas e climatizadas para proporcionar um espaço mais adequado para os estudantes. As aulas deste ano letivo terão início em 6 de fevereiro.



“Os pais ou responsáveis pelas crianças deverão ir às unidades de ensino nas quais eles fizeram a pré-matrícula, através do Siel (Sistema de Informações Educacionais de Olinda) e apresentar a documentação necessária para confirmar a matrícula”, explica a secretária de Educação de Olinda, Edilene Soares.

A gestão municipal diz que, se a matrícula não for confirmada, retorna ao sistema como uma nova vaga disponível. As vagas que não forem preenchidas serão reabertas entre 16 e 20 de janeiro, apenas no sistema pela internet, com confirmação entre 23 e 27 do mesmo mês. Se ainda restar alguma, só será preenchida diretamente na secretaria da escola que possui disponibilidade.



O horário de atendimento ao público no período da confirmação da matrícula de novatos será de 8h às 20h para as escolas que funcionam em três turnos e das 8h às 17h para unidades que funcionam em dois turnos.



Lista de documentação necessária para confirmação de matrícula para estudantes novatos:



- Histórico escolar

- Uma foto 3 x 4

- Carteira de vacinação atualizada

- Comprovante do grupo sanguíneo

- RG e CPF do estudante ou responsável por menores de idade

- Número do NIS

- Cópia do cartão do SUS

- Cópia do cartão do Programa Auxílio Brasil quando beneficiário

- Comprovante de residência (conta de água ou luz)



