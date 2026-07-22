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Região Metropolitana do Recife Olinda: adolescente com arma, drogas e munições tenta se esconder em canal, mas é apreendido Imagens que ciculam nas redes sociais mostram o suspeito imerso, apenas com as mãos e os sapatos fora d'água

Um adolescente de 17 anos, que portava arma, munições e drogas, foi apreendido ao tentar se esconder em um canal do bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu nessa terça-feira (21). Imagens compartilhadas pelo perfil Gati Olinda no Instagram mostram o suspeito imerso no canal, apenas com as mãos e os pés fora d'água.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ao perceber a presença de policiais na localidade, o adolescente largou uma mochila e tentou fugir, pulando e se escondendo em um canal.

"A equipe conseguiu alcançá-lo. Na bolsa foi encontrado um revólver calibre 38, munições, 82 pedras de crack e 138 porções de maconha, além de uma quantia em dinheiro", afirmou a PM.

Material foi encontrado em bolsa largada pelo adolecente | Foto: Instagram/@gati_olinda/Cortesia

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia de Atos Infracionais (DPCA).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, ficando à disposição da Justiça.

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